La Charte jeunesse révèle les 12 lauréates de la 8e édition d’Émergences

Les lauréates de cette édition sont : Stéphanie Antoine, Al Baylac, Claire Beuve, Sandy Geronimi, Aurore Jesset, Cécile Lecan, Vanille Lemoro, Camille Leramey, Jane Mery, Octavie, Catherine Phan Van et Julie Russias. Elles rejoignent ainsi les 84 autrices et auteurs déjà accompagnés depuis la création du programme en 2017, soutenus par 32 parrains et marraines.

Le jury était composé d’écrivains et d’écrivaines reconnus tels qu’Agnès Debacker, Déborah Mirabel, Anne Langlois, Johan Héliot, Ségolène Valente et Paul Martin, mais aussi de Marie-Christine Aveline pour la Fédération des Salons du livre pour la jeunesse, des bibliothécaires de Montreuil Marilyne Duval et Christelle Leblanc, de la consultante en librairie Charlotte Parouty et du Club de jeunes lecteurs Lékri Dézados.

Un accompagnement structuré

Les lauréates bénéficieront d’un accompagnement structuré comprenant une relecture et un travail de réécriture guidés par des parrains et marraines, l’édition d’un recueil de leurs textes assortie d’une rémunération de 300 euros brut, deux journées de formation sur le statut professionnel d’auteur·ice en octobre 2025 à Paris, ainsi que des rencontres avec des maisons d’édition lors du Salon de l’édition et de la presse jeunesse de Montreuil, du 26 novembre au 1er décembre 2025. Une valorisation des textes et des parcours sera également assurée en région.

L'an passé les lauréates étaient : Isabelle Bouchex, Unt’ Margaria, François Baillon, Manon Dillys, Evelyne Vallée-Hazard, Claire Fillon, Mafalda Vidal, Edmond P. Roy, Alicia Vasinis, Héloïse Eloi-Hammer, Tiphaine Chauchat et Mélodie Malt.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Sofia, de la Copie privée, du CFC, de l'Alca, de l'AR2L et de la région Grand Est.

