Cult of the Lamb : la BD tirée du jeu événement enfin en français

En 2024, cet univers riche et addictif s’est offert une nouvelle vie sous forme de bande dessinée, Cult of the Lamb : The First Verse, publiée par Oni Press. Bonne nouvelle pour les fans francophones : une version française arrive en 2025 par la maison d’édition Komics Initiative, portée par une campagne Ulule lancée le 19 septembre dernier.

Pour créer cette adaptation fidèle et acclamée, Oni Press a réuni une équipe de choc. Le scénariste Alex Paknadel, connu pour ses travaux sur X-Men, et le dessinateur Troy Little, qui a brillé sur Rick et Morty, signent une adaptation qui capture l’essence du jeu : un mélange d’humour noir, de visuels kawaii et de narration sombre. Les critiques anglo-saxonnes, d’IGN à PC Gamer, saluent unanimement cette fidélité au matériau d’origine et son énergie visuelle. « Une extension brillante de l’univers, avec un humour délicieusement macabre », note GameSpot.

Lancée via une campagne Kickstarter en 2024, la BD a pulvérisé les attentes en récoltant plus de 650.000 $ en un temps record (financée en 6 minutes !). Disponible en librairie aux États-Unis, The First Verse a séduit par son ton irrévérencieux et son esthétique soignée.

En France, Komics Initiative prend le relais avec une campagne Ulule, avec un ouvrage proposé en éditions collectors et des surprises exclusives pour les contributeurs en ligne avant sa sortie en 2026 dans toutes les librairies francophones.

Découvrez l’univers ovinesque dans cette bande-annonce réalisée pour le Kickstarter US :

Un futur radieux pour l’agneau ? Avec une extension du jeu prévue pour 2026 et cette BD qui prolonge l’expérience, Cult of the Lamb s’impose comme une franchise à suivre. Que vous soyez fan du jeu ou curieux de découvrir cet univers, la campagne Ulule est l’occasion parfaite pour rejoindre le culte. Préparez-vous à plonger dans une aventure où l’adorable cache toujours une lame bien aiguisée !

La campagne Ulule est disponible sur ce lien.

Crédits illustration : Troy Little

