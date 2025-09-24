L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France

Considéré comme perdu depuis des années, le manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, d'Anne de France, a finalement été identifié, annonçait ActuaLitté début septembre. Cette redécouverte, inattendue et considérable, permet de retrouver la trace de l'unique exemplaire existant, a priori, à l'importance historique et patrimoniale notable.

Les deux textes de ce manuscrit sont signés par Anne de France, dite Anne de Beaujeu ou Anne de Bourbon, fille aînée de Louis XI, qui fut régente du royaume de France entre 1483 et 1491, alors que son frère Charles VIII, encore mineur, est promis au trône. Destinés à Suzanne de Bourbon, fille d'Anne de France, ces écrits, sur un mode didactique puis narratif, enseignent des préceptes et délivrent des conseils de survie en milieu aristocratique à la jeune fille.

Interrogé, le ministère de la Culture nous apporte quelques précisions sur le parcours du manuscrit, la procédure d'authentification ou encore l'avenir réservé à cette pièce patrimoniale inestimable.

ActuaLitté : Comment la trace du manuscrit a-t-elle été retrouvée ?

Ministère de la Culture : Il a fait l'objet d'une demande de certificat d’exportation permettant potentiellement une sortie définitive du territoire français déposée auprès du Service du livre et de la lecture en date du 29 avril 2025. Sa localisation était inconnue jusque-là.

Quelles expertises ont-elles été menées pour s'assurer de son authenticité ?

Ministère de la Culture : Il a été expertisé deux fois : par les experts de la maison de vente que les propriétaires ont mandatée et par deux conservateurs de la BnF. Ces derniers ont pu examiner le manuscrit dans les locaux de la maison de vente et l'ont identifié sur la base de l'édition publiée par Martial-Alphonse Chazaud en 1878.

Quel a été le parcours du manuscrit depuis les années 1930 ?

Ministère de la Culture : Il a fait partie des manuscrits de la Bibliothèque nationale de Russie (Saint-Pétersbourg) vendus par les autorités bolcheviques entre 1928 et 1933. Il a alors été acquis par l'ancêtre des propriétaires actuels, qui était un grand bibliophile français.

Pourquoi ce classement comme trésor national ? Le manuscrit allait-il faire l'objet d'une vente ou d'un export à l'étranger ?

Ministère de la Culture : La demande de certificat d’exportation de ce manuscrit a été déposée par une maison de vente parisienne, ce qui manifestait un projet de vente du manuscrit, y compris à l’international.

Or, ce manuscrit est d'une importance capitale, c'est ce qu'on pourrait appeler une « source historique totale » : le texte d'une grande actrice de l'Histoire de France (Anne de France, fille aînée de Louis XI, duchesse de Bourbon et d’Auvergne par son mariage avec Pierre de Beaujeu [1438-1503] et régente de fait du royaume de France pendant la minorité de son frère Charles VIII entre 1483 et 1491), dans l'exemplaire qu'elle a elle-même commandité, où figure son portrait enluminé, avec la reliure qu'elle a très certainement commandée pour sa fille et destinataire, et qui comporte les marques d'usage de cette dernière : c'est absolument unique pour la période !

Surtout, le texte d'Anne de France en lui-même a eu une certaine influence au XVIe siècle et nous avons là l'unique exemplaire manuscrit existant.

Quelles sont les prochaines étapes à venir ? La Bibliothèque nationale de France va-t-elle faire l'acquisition du document ? Si oui, à quel prix et sous quel délai ?

Ministère de la Culture : L'État va tout mettre en œuvre pour acquérir le manuscrit dans le délai légal de 30 mois. L'objectif est de rendre ce manuscrit définitivement accessible aux chercheurs, mais aussi au grand public par le biais de sa numérisation et d'un programme de valorisation. À ce stade, il est trop tôt pour mentionner un prix. Pour mémoire, l'arrêté de refus de certificat de libre circulation n'a été signé par la ministre de la Culture que le 25 août dernier et le processus est à peine enclenché.

Quel établissement abritera ensuite le manuscrit ?

Ministère de la Culture : Du fait de son histoire (manuscrit princier, provenant de la bibliothèque des Bourbons, passé par l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés), ce manuscrit sera vraisemblablement affecté au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.

Photographie : Anne de France, représentée sur le Triptyque du Maître de Moulins, probablement réalisé par Jean Hey vers 1502, au sein de la Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins (Allier)

