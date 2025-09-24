Qui sont les finalistes du Prix littéraire de la Fondation Martine Aublet 2025 ?

L’ouvrage doit être rédigé ou traduit en français. Le prix est doté d’une récompense de 10.000 euros. La remise aura lieu le 6 octobre 2025, lors d’une cérémonie officielle organisée au musée du quai Branly – Jacques Chirac. Un ouvrage de Romain Grazian, absent de la première sélection, a finalement été retenu parmi les finalistes.

Les finalistes 2025 :

Julien Bondaz, Poussière d'oiseaux. Une autre histoire de la mission Dakar-Djibouti (B42)

Vincent Debaene, La Source et le Signe. Ethnologie, littérature et parole indigène (Seuil)

Romain Graziani, Les Lois et les Nombres. Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise (Gallimard)

Antoine Lilti, L'illusion d'un monde commun : Tahiti et la découverte de l'Europe (Flammarion)

Le jury 2025, présidé par Xavier Darcos, de l’Académie française, est composé de : Bruno Roger, président de la Fondation Martine Aublet, Dominique Bourgois, Baptiste Roger-Lacan, Emmanuel Kasarhérou (président du musée du quai Branly – Jacques Chirac), Mathieu Roger-Lacan, Benoît de L’Estoile (directeur du département de la recherche et de l’enseignement), Alain Minc, Carlo Severi, Malcy Ozannat et Léandro Varison.

Pour mémoire, le lauréat 2024 avait été Serge Gruzinski, récompensé pour son ouvrage Quand les Indiens parlaient latin, publié aux éditions Fayard.

Crédits photo : Fondation Martine Aublet

Par Hocine Bouhadjera

