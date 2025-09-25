Un regard artistique sur la nature en mouvement

L’artiste Angela Harding invite le lecteur à voyager avec la faune et la flore qui nous entoure.

Ses linogravures et sérigraphies offrent des détails sur la façon dont la nature se transforme et évolue au fil des saisons.

L’autrice explique également les secrets de son art, pour une véritable plongée dans son atelier et son univers.

Ainsi, le livre ravira aussi bien les amoureux de la nature par ses illustrations poétiques, que les personnes sensibles à l’art, qui y trouveront matière à la découverte et à l’inspiration.

La nature comme on ne l’a jamais vue.

Les Éditions Terre vivante nous en offrent les premières pages en avant-première :

Angela Harding est une artiste graveuse anglaise, passionnée par la faune et la flore. Son style est internationalement reconnu par son design unique, qui illustre notamment plusieurs couvertures de best-sellers anglais (Le chemin de sel, Wilding...) et produits dérivés. Elle est elle-même autrice de nombreux ouvrages mêlant réflexions d’artistes, linogravures et dessins à la plume et à l’encre.

Parution le 6 novembre 2025.

