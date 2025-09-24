Pourquoi Raphaël Enthoven annule-t-il sa venue au salon du livre du Mans ?

L'auteur de L'Albatros, récit sensible de la maladie neurodégénérative de sa mère pianiste et écrivaine, est formel auprès d'ActuaLitté : « Je n’annule ma venue que pour des raisons personnelles. Je n’ai reçu aucune menace. »

Reste qu'au Mans, un collectif a lancé une mobilisation pour demander à la Ville d’annuler l’invitation de l'écrivain. Et d'assurer, dans sa lettre ouverte : « Sachez que si vous n'annulez pas votre invitation au pro-génocide Raphaël Enthoven, nous dénoncerons plus encore votre complicité et nous manifesterons de multiples manières notre opposition à sa venue. Notamment en manifestant avec pancartes, banderoles et slogans le samedi 4 Octobre à 11h place du Jet d'eau au Mans. »

Parmi les signataires, on retrouve une large coalition mêlant collectifs militants, organisations politiques et personnalités. Y figurent notamment La France insoumise (LFI 72), le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et les Soulèvements de la Terre (72), aux côtés de plusieurs collectifs antifascistes locaux (Assemblée générale antifasciste 72, Collectif antifasciste 72, Tours Anti-Fasciste), ou encore SUD Éducation 72, le collectif Insurrection Trans et les éditions du Borrego. La présence de la coordination nationale #NousToutes, mouvement féministe contre les violences sexistes et sexuelles, élargit encore la portée de l’appel.

Des personnalités engagées se joignent aussi à la démarche, comme Catherine Diverrès, chorégraphe reconnue de la danse contemporaine, Frode Bjornstad, philosophe, ou encore Elen Debost, conseillère départementale de la Sarthe (EELV).

La Fnac Saint-Lazare envahie

Cette mobilisation s’inscrit dans une suite d'actions menées contre les interventions de Raphaël Enthoven autour de son livre. Début septembre, la municipalité de Besançon annulait la venue de l'auteur au festival Livres dans la Boucle, après des propos polémiques sur Gaza, partagé sur X. « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse », a-t-il publié sur son compte. Elle avait finalement rétabli l’invitation après protestation d’autres auteurs, parmi lesquels l'invité d'honneur de cette édition, David Foenkinos.

S'en est suivi la publication d'une tribune d'indignation, face au soutien d'une partie du monde littéraire, signée par des figures comme Phoebe Hadjimarkos-Clarke ou Sophie Divry. La rencontre a finalement eu lieu le samedi 20 septembre, sous forte protection policière : des manifestants pro-palestiniens avaient été évacués à l’extérieur du festival.

Le jour précédent, Raphaël Enthoven avait vu sa séance de dédicace à la Fnac Saint-Lazare perturbée par une soixantaine de militants propalestiniens. L’action, menée à l’appel de la CGT Fnac Paris et soutenue par LFI, visait à protester, là-encore, contre ses propos affirmant qu’il n’y a « aucun journaliste à Gaza ». Parmi les manifestants figurait Marine Thiery, compagne du député insoumis Thomas Portes, qui avait appelé à « empêcher l’événement ». La CGT a dénoncé la reprise par Enthoven de ce qu’elle qualifie de « propagande de criminels de guerre ».

Thomas Portes a pour sa part accusé l’auteur de reprendre « la rhétorique des génocidaires israéliens ». Raphaël Enthoven avait répondu sur X qu’il n’avait « pas peur » et qu’il continuerait à « dire ce qu’il veut ». Concernant ses propos sur les journalistes gazaouis, ce dernier a reconnu une phrase « malheureuse » et précisé que, malgré la pression du Hamas et la présence de faux journalistes, certains exercent à Gaza « au péril de leur vie ».

Interrogé au sujet de l'annulation de sa participation au du festival Faites lire !, Humensis n'a aucun autre commentaire à formuler à ce sujet.

Dans un premier temps, le cabinet du maire du Mans avait indiqué qu’il ne souhaitait pas communiquer sur le sujet. Après l’annonce de l’annulation par l’éditeur de l’auteur, la Ville a réagi dans un communiqué, relayé par Ouest France, en rappelant qu’elle avait maintenu son invitation « sur le principe du respect de la liberté d’expression, dans le cadre des lois de la République ».

Un procès contre LFI

L’annulation au Mans intervient le jour où Raphaël Enthoven comparaissait devant la 17ᵉ chambre correctionnelle de Paris, ce mardi 23 septembre 2025. Il est poursuivi pour « injure publique » par La France insoumise (LFI) après un tweet publié le 1er mai 2024. Dans ce message, il qualifiait LFI de « mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite », ajoutant qu’il s’agissait d’un « club de déficients ». Propos tenus en réaction à l’expulsion de Raphaël Glucksmann d’une manifestation, finalement revendiquée par les Jeunes communistes de la Loire et non par LFI.

À la barre, Raphael Enthoven a défendu, rapporte Le Monde, un « jugement de valeur », dénonçant l’« antisémitisme d’atmosphère » de LFI et citant comme témoin Yonathan Arfi, président du CRIF, qui a reproché à LFI de donner « une caution politique » à l’antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch et Paul Salmona, directeur du Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (MAHJ), ont également témoigné au procès, selon l'accusé.

L’avocat de LFI, Me Mathieu Davy, a dénoncé des propos « outranciers » et sans fondement, parlant d’un « acharnement presque professionnel », et a réclamé 10.000 euros de dommages et intérêts.

En défense, Me Richard Malka a plaidé la liberté d’expression, estimant qu’une condamnation reviendrait à interdire de qualifier LFI d’antisémite, ce qui constituerait « la pire restriction de la liberté d’expression depuis des décennies ». Le délibéré est attendu le 6 novembre 2025.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com