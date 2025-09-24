Fiole : Rémunérer les auteurs à chaque lecture

Le message est sans ambiguïté. La rémunération n’est pas un bonus mais un principe de base. Chaque lecture est enregistrée, comptabilisée puis directement rémunérée à l’auteur concerné.

Une économie basée sur le partage

Le principe repose sur le revenu sharing. Concrètement, chaque abonnement payé par un lecteur est divisé par le nombre total de lectures effectuées. La somme est ensuite redistribuée directement aux auteurs et éditeurs. Nous aboutissons donc à un système qui replace le lecteur au centre du dispositif.

Ainsi, le public récompense directement les créateurs qu’il apprécie à travers son abonnement. La logique est celle d’un cercle vertueux : plus la communauté de lecteurs croît, plus les revenus redistribués augmentent.

Auteurs et éditeurs, chacun à sa place

Notre plateforme instaure donc une approche inclusive. Nous savons que certains auteurs veulent seulement publier, tandis que d’autres veulent être récompensés pour leur travail. Nous souhaitons donc répondre aux deux profils.

Cette double entrée — gratuité et monétisation — fait partie de notre ADN. Les œuvres peuvent être proposées en accès libre ou réservées aux abonnés, avec à la clé quelques centimes reversés à chaque lecture.

Vers un barème plus juste

Le modèle est d’ailleurs conçu pour évoluer. Nous travaillons déjà à une rémunération plus fine, adaptée au type d’œuvre. De fait,un livre de 650 pages ne peut pas être rémunéré de la même façon qu’un livre de 200 pages.

L’idée est de mettre en place un barème prenant en compte plusieurs critères : nombre de pages, catégorie (roman, manga, bande dessinée, comics, voire webtoon à venir), et structure de l’œuvre (volume unique ou série).

Un système pensé pour durer

En arrière-plan, l’objectif est d’installer une confiance durable, avec un accent particulier apporté à la transparence : les conditions de rémunération sont clairement détaillées dans le contrat disponible à la fois sur le site et l’application. Chaque auteur peut suivre le détail de ses lectures et des revenus générés.

À terme, Fiole envisagera même une évolution vers une rémunération fixe et mensuelle. Mais sans précipitation. Le système est pensé pour être simple, transparent et efficace, et il doit grandir avec sa communauté

DOSSIER - Des livres et des écrans : quand la lecture change de mains

Par Quentin Griffon

Contact : fiole-contact@fiole.org