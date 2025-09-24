Lettre à Jean Lassalle : “La sincérité, la franchise et la simplicité, il n’y a que cela qui compte”

Extrait de Pistolet à bouchon sur la tempe (écriture en cours) par Christophe Esnault

Cher Jean Lassalle,

La vente des places pour ton Jean dans la salle à l’espace Malraux de Châteaudun était close quand j’ai appris que tu y donnais ton spectacle. Pour dire vrai, je veux écrire mon propre spectacle d’anecdotes de vie hors norme, sans que l’on m’accuse de t’avoir tout piqué.

Comme toi, j’ai pris dur avec le permis de conduire. Et pas seulement à cause de mes difficultés psychomotrices ou de ma douce incertitude quand il s’agit de distinguer ma gauche et ma droite. On me l’a donné par épuisement, parce que les inspecteurs étaient exténués de me voir revenir inlassablement, et après deux cent dix-sept leçons de conduite, après avoir dû repasser le code huit fois. Mais je vais parler d’autre chose dans mon one man show.

Moi aussi, je vais laisser une grande place à l’improvisation, ne vais pas dérouler toujours les mêmes histoires sans les réinventer, ni en déterrer de nouvelles. Ça va sourdre comme source merveilleuse. Mon ratage intégral créera l’hilarité générale.

Mon initiation à la sexualité avec une génisse et le petit tabouret dont je garde un souvenir ému. Ma vie d’apprenti dans un magasin de chasse et de pêche, et mes premiers émois amoureux pour les asticots et les pimkies multicolores que j’ai surinvestis après un traumatisme amoureux, une histoire démoniaque de désir fou.

Camille, caissière du magasin, m’utilisait comme confident et scribe pour rédiger ses mémoires riches en aventures érotico-porn. Camille croyait qu’elle ne me plaisait pas du tout et en souffrait terriblement, elle fuyait ma supposée indifférence à ses attraits dans des dons et des générosités qui n’étaient pas pour moi. Mais elle n’est pas parvenue à me réveiller à l’action très saine. J’étais paralysé par son charme envoûtant.

La sincérité, la franchise et la simplicité, il n’y a que cela qui compte, et le rire, et nos verres qui s’entrechoquent avant et après le Grand Spectacle.

Toi et moi, nous sommes des héros du quotidien, on n’a pas forcément besoin d’une scène, on est en spectacle continu pour ceux qui savent nous entendre et nous percevoir.

Lourdios-Ichère et le Haut Béarn, j’ai enquêté, c’est absolument magnifique, il me tarde d’y être avec toi et ta famille, j’apporte du vin, des victuailles, et de la skunk, évidemment.

A bèthlèu, Christophe

Par Christophe Esnault

