La lecture au coeur de débats sur l’inclusion et la cohésion à Lyon

Le 30 septembre 2025, Lyon accueillera les troisièmes Rencontres nationales pour le développement de la lecture, organisées par l’Alliance pour la lecture en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, et avec le soutien du ministère de la Culture et de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.
Le 24/09/2025 à 11:10 par Ewen Berton
Cette nouvelle édition réunira des acteurs de la culture, de l’éducation, du social et du médico-social autour d’une interrogation commune : la lecture peut-elle et doit-elle être un levier d’inclusion, de cohésion et d’émancipation, et à quelles conditions ?
Lauréate du label Grande cause nationale 2021-2022, l’Alliance pour la lecture rassemble un vaste réseau d’associations, d’organisations et de fédérations engagées dans le domaine du livre et de la lecture, mais aussi de l’éducation populaire, de la lutte contre l’illettrisme, de la solidarité, du handicap, de la formation et de la prévention. Tous partagent la conviction que la lecture constitue un droit fondamental et qu’elle doit être accessible au plus grand nombre.
Après Strasbourg en 2022 et Paris en 2024, ces Rencontres poursuivent une dynamique interprofessionnelle et intersectorielle, inscrite dans le cadre des droits culturels. En 2025, la réflexion s’appuie sur les conclusions d’ateliers régionaux organisés de janvier à septembre, et sur la Fresque de l’Alliance pour la lecture, conçue avec l’illustratrice Carole Chaix.
Les participants, membres de l’Alliance et spécialistes invités, confronteront leurs constats, partageront leurs expériences de terrain et formuleront des propositions pour explorer les conditions nécessaires à une lecture facteur d’inclusion, de cohésion et d’émancipation.
8h45
Accueil café
9h
Forum : échanges informels et présentation des initiatives des membres et partenaires de L’Alliance pour la lecture
10h
Ouverture
Lire dès la naissance et tout au long de la vie par Sophie Ignacchiti, psychologue du développement et coordinatrice administrative de l’association À livre ouvert
Dernières observations sur la lecture et l’illettrisme Avec Cécile Jaffré, directrice générale de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme)
États généraux de la lecture pour la jeunesse par le Service du livre et de la lecture, ministère de la Culture
Conclusions des ateliers Fresque de L’Alliance pour la lecture 2025
Nécessité de l’intersectorialité pour le développement de la lecture dans les politiques publiques
avec Juliette Boutin, chargée de mission action territoriale, bibliothèques & éducation artistique et culturelle à Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture • Delphine Charlet, coordinatrice culture à la FAS (Fédération des acteurs de la solidarité) Auvergne-Rhône-Alpes • Olivia Chastel, chargée de mission à interSTICES (inter Structure Territoires Innovation Culture et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes)
Axelle Redon, conseillère pour le livre et la lecture, les archives, la langue française et les langues de France à la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) Auvergne-Rhône-Alpes, Léa Enon-Baron, co-directrice de l’ANVITA (Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants)
table ronde animée par Nicolas Merle, chef du bureau de la politique interministérielle, Service de la démocratie culturelle et des territoires, DGDCER (Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche)
13h
Repas partagé (tiré des sacs ou sur réservation) et forum
14h30
Ateliers de partage de solutions
Grâce à ses membres, L’Alliance pour la lecture est une Fabrique vivante de solutions pour le développement de la lecture. À partir d’actions repérées lors des ateliers régionaux Fresque de L’Alliance pour la lecture 2025, éclairage et mise en partage de « cas d’école » comme autant de supports à une réflexion collective sur des solutions efficaces pour que la lecture soit facteur d’inclusion, de cohésion et d’émancipation.
Atelier 1
Pratiquer les droits culturels
avec la Bibliothèque municipale de Lyon, la Fondation OVE et Occitanie Livre & Lecture
Et si l’on changeait de paradigme ? Se former aux droits culturels et les pratiquer invite à réfléchir à l’intention des politiques de lecture, à analyser ses méthodes, à repenser ses dispositifs, à actualiser ses pratiques, à investir autrement les liens partenariaux. Bref à se mettre en mouvement.
Atelier 2
Investir la parentalité
avec l’ANLCI et le SLPJ
Pourquoi, comment et à quelles conditions les parents deviennent-ils vecteurs du plaisir de lire ? Quelle efficacité, quelle durabilité des dispositifs qui jouent en duo parents – lecture ?
Atelier 3
S’appuyer sur le Facile à lire
avec l’ANLCI et la Fill
Pour découvrir l’apport original des espaces Facile à Lire dans les lieux et les politiques de lecture. Comment réussir son implantation ? À quoi faut-il veiller ? Quelles animations ? Quels partenariats nouer pour qu’ils concernent des personnes qui ne viennent pas en médiathèque ?
Atelier 4
Adapter les livres et les lectures pour les personnes en situation de handicap
avec l’ANPEA, Les Éditeurs Atypiques et LISY
Adapter des livres signifie travailler sur le fond et sur la forme du livre à rendre accessible (lisible et compréhensible) aux personnes en situation de handicap. Adapter des livres c’est aussi adapter nos lectures : quelles médiations ? Pour quel public ? Avec quels partenaires ? Quels objectifs ? Permettre l’accès à la lecture en toute autonomie ?
Atelier 5
Partager la lecture et l’écriture
avec Peuple et Culture et le Réseau des Crefad
Les modalités inclusives et émancipatrices d’invitation aux pratiques de lecture et d’écriture influencent directement l’autorisation à s’aventurer en lecture et écriture. Comment les pratiques coopératives telles que la lecture par arpentage ou les ateliers d’écriture créent des conditions inédites d’accès pour toutes et tous ?
Atelier 6
Former et accompagner à la médiation de la lecture
avec La Charte et Lecture Jeunesse
Comment donner aux éducateurs, éducatrices, animateurs et animatrices la légitimité et les outils pour porter la lecture, notamment auprès des jeunes, y compris en dehors de l’école ? Comment accompagner les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices dans leur rôle de passeurs et de passeuses de mots ? Comment inspirer de nouvelles dynamiques partenariales ?
Atelier 7
Rapprocher la lecture
avec la librairie ambulante La Bougeotte et fable-Lab
Et si l’une des clés d’accès à la lecture résidait tout simplement dans un déplacement des lieux de lecture pour les rapprocher encore des personnes ? Est-ce si difficile ? À quoi faut-il veiller ? Vers où se diriger ? Comment ne pas s’épuiser ?
Atelier 8
Créer des espaces de lecture partout (vraiment partout)
avec À livre ouvert et Livre et Lecture en Bretagne
Une autre façon de voir les choses : installer des lieux de lecture dans des endroits où on ne les attend pas. Proposer la lecture durant les temps d’attente, dans des lieux fermés, faire du livre un objet quotidien qui accompagne tous les temps de la journée et à tous les moments de la vie.
16h45
Lecture et hospitalité
par Raphaële Gilbert, cheffe du service Études et recherche de la Bibliothèque publique d’information
17h15
Conclusion
Et aussi :
• Exposition des Fresques de L’Alliance pour la lecture réalisées lors des ateliers régionaux 2025
• Modération graphique par Carole Chaix, illustratrice tout terrain
• Espace librairie avec La Bougeotte, librairie ambulante
Les inscriptions se font sur ce lien pour le présentiel et sur ce lien pour le distanciel.
Crédits illustration : Alliance pour la lecture
Par Ewen Berton
Contact : avantparution@actualitte.com
