Naufrage(s) : L’île, le vent et les larmes du siècle

Il y a des livres qui ne racontent pas : ils se souviennent, ils frémissent, ils cherchent. Naufrage(s) de Michèle Lesbre appartient à cette veine rare. Loin des intrigues ou des confessions programmées, c’est un récit sans prétention narrative, mais dont la densité sensible saisit.

L’autrice y séjourne sur l’île de Sein, dans le Finistère. Elle y vient portée par le vent et la mémoire, hantée par les épaves visibles et invisibles d’un monde qu’elle aime encore, sans parvenir à l’espérer.

Dans ce carnet d’errance, les noms de bateaux engloutis scandent la prose comme autant de stèles marines. Le texte mêle lectures, souvenirs d’enfance, spectres politiques et compagnonnage littéraire (Anita Conti, Catherine Poulain, Werner Herzog, Jankélévitch…). Mais ce patchwork n’est jamais gratuit : chaque évocation creuse le sillon d’un désenchantement lucide, jamais cynique. Le chagrin du siècle s’y mêle au sel des embruns.

Il faut saluer la justesse du ton. L’écriture, souple, musicale, se tient à distance du pathos sans renoncer à l’émotion. On y sent le désir qui vacille, l’exil intérieur d’une femme vieillissante, la colère rentrée devant la médiocrité du politique, mais aussi la douceur persistante d’un chien croisé sur un sentier, les sursauts d’un corps encore capable de frissonner.

Si l’île devient le prisme de tous les naufrages — intimes, sociaux, historiques —, elle est aussi un lieu de résistance : à la résignation, à l’amnésie, à la fadeur.

Naufrage(s) ne plaira pas à tous. Il suppose un lecteur prêt à marcher lentement, à perdre le fil, à se laisser bousculer par des images plus fortes que des démonstrations. C’est sa force. Le livre ne s’adosse à aucun genre, mais il en invente un : celui d’une littérature en état de veille, vulnérable et libre.

