Même l’hiver a des airs de caresse : éphéméride d’un cœur adolescent

À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.
Le principe est simple : 25 poèmes numérotés, un pour chaque jour de décembre. Certains s’ouvrent sur des scènes banales — acheter un sapin, marcher dans la neige, regarder un écran de téléphone à minuit quarante-trois. Mais à chaque fois, quelque chose glisse. Le banal se fissure. L’intime affleure.
Les vers — souvent libres, parfois simplement des blocs de prose poétique — capturent des instants d’adolescence : le lycée, l’attente, les parents qu’on comprend mal, les ami·es qu’on espère éternels. Il y a des douleurs sourdes, des élans d’espoir :
L’autrice ou l’auteur écrit au plus près de la sensation. On lit des mots comme on lirait un carnet qu’on aurait trouvé dans un sac oublié sur un banc. Rien n’est daté, et pourtant tout est là : les émotions sont fraîches, immédiates, parfois mal dégrossies — mais toujours profondément humaines.
Le style assume son âge. Pas de figures complexes ni d’afféteries littéraires : le langage est simple, presque parlé, mais jamais plat. Il y a une pudeur, une tendresse, un humour discret aussi. Et parfois, un éclat :
Certaines séquences sont bouleversantes dans leur retenue, comme cette adresse à une grand-mère qu’on ne voit qu’en été, mais qui incarne tout l’hiver du cœur. D’autres sont plus légères, voire insolentes — notamment lorsqu’il s’agit de moquer les « bonnes résolutions » ou de revendiquer le droit de ne pas être « sérieux ».
Mais ce qui impressionne, c’est la constance émotionnelle. Le texte est truffé de petits riens qui, mis bout à bout, forment un grand tout. Des fils rouges apparaissent : l’amour discret, l’amitié absolue, la peur de grandir, la tendresse qu’on n’ose pas dire.
Ce recueil a tout du compagnon de saison. Pas parce qu’il parle de Noël — ce n’est qu’un prétexte —, mais parce qu’il enveloppe. Il réconforte sans flatter. Il ose la douceur à une époque où tout pousse au cynisme. Et il parle vrai.
Même l’hiver a des airs de caresse est un petit bijou d’émotions adolescentes. Pas mièvre, pas naïf. Juste profondément sincère. Une preuve que la poésie contemporaine, quand elle renonce à l’esbroufe, peut encore toucher — et peut-être même réparer.
