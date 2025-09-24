Librairie : le médiateur du livre parviendra-t-il à craquer les codes prix ?

PM03, F4b, MAN04... Si les libraires entretiennent déjà leur mémoire avec les noms d'auteurs et les titres d'ouvrages, les « codes prix » participent aussi à leur gymnastique intellectuelle. Ces associations de chiffres et de lettres sont utilisées par les éditeurs de livres de poche, bandes dessinées, livres jeunesse ou encore mangas sur la quatrième de couverture de leurs ouvrages.

À chacun de ces codes correspond un montant fixé par l'éditeur, conformément à la loi sur le prix unique du livre, que les libraires ou les clients retrouvent sur une grille des tarifs, souvent affichée non loin des rayons. Ces documents sont envoyés aux libraires par les éditeurs, qui les mettent régulièrement à jour.

Ce système présente un avantage de taille, pour l'éditeur : il lui permet d'avancer une gamme de prix différents pour les ouvrages au sein d'une même collection, en fonction de la pagination, mais aussi de faire évoluer les tarifs de ses ouvrages sans produire de nouveaux tirages d'un titre. Au moment de la forte hausse des prix du papier, les éditeurs BD et mangas pouvaient ainsi répercuter ces augmentations sur les tarifs de vente.

Une exception devenue la règle ?

La loi de 1981 sur le prix unique du livre souligne, dès son premier article, que ce tarif doit être « porté à la connaissance du public », charge qui incombe à l'éditeur ou à l'importateur : ils doivent ainsi « indiquer le prix de vente au public sur les livres [...] par impression ou étiquetage », précisait un décret de décembre 1981.

Une circulaire, publiée en fin d'année 1981, introduisait une dérogation quant à l'affichage de ce prix, « dans le cas de collections à prix homogène, notamment collections au format de poche », pour lesquelles « il est toléré que l'indication du prix ne soit pas portée sur les ouvrages par le producteur ». Dans ce cas, il doit « fournir à son réseau de vente des écriteaux ou affichettes portant en caractères très lisibles les prix de vente au public ainsi que leur date d'entrée en vigueur et destinés à être placés en évidence à proximité immédiate des rayons concernés ».

Cette possibilité, pourtant « transitoire » selon la circulaire, s'est installée durablement dans les pratiques des éditeurs. Mais le Syndicat de la librairie française, organisation qui représente les intérêts des patrons de librairies, a interpelé le médiateur du livre en décembre 2024, afin d'obtenir « une concertation interprofessionnelle sur le recours au code prix ».

Décoder la pratique

Dans son rapport d'activité 2024/2025, le médiateur du livre reconnait que cette habitude « soulève des enjeux de principe comme des enjeux juridiques et des enjeux pratiques, voire commerciaux, qui justifient une discussion collective des représentants de la librairie et de l'édition ».

Parmi les premiers éléments évoqués à l'occasion de cette concertation, l'enjeu de transparence pour les clients : la pratique du code prix « doit être circonscrite et accompagnée de mesures suffisantes d'information sur le prix du livre pour les lecteurs, qu'une plus grande clarté sur le prix ne pourra d'ailleurs qu'inciter à l'achat de livres », souligne Jean-Philippe Mochon, le médiateur du livre, dans le rapport activité (accessible en fin d'article).

Il promet ainsi, après des « discussions nourries », des « engagements collectifs très concrets » entre tous les acteurs concernés de la filière, encore en cours de discussion. Une charte suivra, qui s'inscrira dans la lignée de celle consacrée au marquage et à l'étiquetage des prix modifiés, signée en avril 2024 par l'interprofession.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com