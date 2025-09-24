Fernand Braudel, 40 ans après : chercheurs et chercheuses réunis à Paris

Fernand Braudel (1902-1985), historien de renommée mondiale et fondateur de la FMSH, a profondément marqué la discipline en introduisant des concepts tels que la longue durée, l’étagement des temporalités et la géohistoire. Ses travaux ont ouvert la voie à une approche interdisciplinaire reliant histoire, géographie, économie et sociologie.

Son influence se déploie notamment à travers deux ouvrages majeurs :

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (1949, rééd. 1966), qui a renouvelé l’histoire maritime et méditerranéenne.

Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles (1979), qui analyse les structures économiques sur la longue durée.

Au-delà de ses écrits, Braudel fut un bâtisseur d’institutions. Il joua un rôle clé dans le développement de l’École pratique des hautes études et créa en 1963, avec Clemens Heller et d’autres, la Maison des Sciences de l’Homme.

Le programme scientifique du colloque

Le colloque, intitulé « Les mondes de Fernand Braudel », se déroulera dans les locaux historiques de la FMSH, au 54 boulevard Raspail à Paris. Il sera rythmé par plusieurs sessions thématiques :

Durées, espaces, événements (27 novembre matin) : interventions de Christian Grataloup, Marie-Vic Ozouf-Marignier et Cyprian Broodbank.

La Méditerranée hier et aujourd’hui (27 novembre après-midi) : contributions de M’hamed Oualdi, Guillaume Calafat et Derin Terzioğlu.

L’Océan et ses connexions (28 novembre matin) : conférences de Mihoko Oka, François Gipouloux et Michael O’Sullivan.

Qu’est-ce que l’histoire globale ? (28 novembre après-midi) : communications de Giuseppe Marcocci, Ousmane Traoré, Íris Kantor et Charlotte de Castelnau-L’Estoile.

Table ronde finale – 40 ans après (28 novembre, 17h) : discussion animée par Sanjay Subrahmanyam, avec Gábor Czoch, Mercedes García-Arenal et Ian Merkel.

Un moment éditorial

En parallèle du colloque, les Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme publieront une nouvelle édition de L’histoire, mesure du monde. Les conférences de la captivité. Ce texte, rédigé à partir des notes de ses codétenus pendant la Seconde Guerre mondiale, constitue un jalon essentiel de la pensée braudélienne. L’ouvrage sera présenté lors d’une soirée le 27 novembre, en présence de Christian Grataloup et Maurice Aymard, animée par Emmanuel Laurentin (France Culture).

Fondée en 1963, la Maison des Sciences de l’Homme est aujourd’hui une fondation reconnue d’utilité publique, soutenant chaque année près de 400 chercheurs. Fidèle à l’esprit de Braudel, elle continue de promouvoir une recherche interdisciplinaire, collaborative et ouverte au monde.

