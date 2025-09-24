Emprisonné depuis 2019 en Égypte, Alaa Abd el-Fattah est libre

Icône de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a payé cher cette popularité. Le 3 juillet 2013, il avait participé à une manifestation non autorisée, quelque temps après le coup d’État militaire du général al-Sissi, lui valant un premier séjour en prison. Il avait été condamné à cinq ans de détention, de 2014 à 2019, suite à une infraction de la loi sur les manifestations.

Quelques mois seulement après sa sortie de prison, il avait été interpellé, accusé d’avoir rejoint une « organisation illégale » et de « diffusion de fausses nouvelles », après avoir évoqué l'usage de la torture en Égypte sur le réseau social Facebook. Ce dernier motif lui a valu une nouvelle condamnation à cinq années de prison, qu'il a purgée jusqu'en septembre 2024. Il est toutefois resté en détention, malgré la mobilisation de sa famille, de ses proches et d'organisations non gouvernementales.

Il a finalement quitté la prison de Ouadi Natroun ce lundi 22 septembre, ont indiqué ses proches dans un communiqué. Il a pu rejoindre sa mère, la mathématicienne et professeure Laila Soueif, qui avait mené une grève de la faim pour obtenir sa libération, ainsi que sa sœur, Sanaa Seif, elle aussi condamnée par le régime en 2021.

La libération d'Alaa Abd el-Fattah fait suite à une grâce accordée par le président Abdel Fattah al Sisi ce lundi 22 septembre.

Soulagement et colère

Les militants mobilisés pour la libération d'Alaa Abd el-Fattah sont partagés entre le soulagement et la colère, en raison de la condamnation jugée « injuste » du militant, mais aussi de son maintien en détention, ou encore de la situation des droits humains en Égypte.

« Alaa Abdel Fattah est un prisonnier d’opinion qui a été pris pour cible en raison de son militantisme pacifique. Cette grâce n’effacera pas les épreuves qu’il a endurées en détention ces six dernières années. Les autorités égyptiennes devraient poursuivre sur la lancée de la décision prise lundi 22 septembre, en libérant toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leurs droits fondamentaux et en leur permettant de retrouver leurs proches », souligne ainsi Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International.

Burhan Sönmez, président de PEN International, salue également la grâce accordée au militant, sans pour autant entretenir d'illusions vis-à-vis du régime : « Nous sommes ravis de voir Alaa réuni avec sa famille et ses amis et nous avons hâte de le voir aux côtés de son fils au Royaume-Uni. C'est un écrivain et un militant remarquable qui n'aurait jamais dû être emprisonné. Si nous célébrons la libération d'Alaa, nous pensons aussi à tous les écrivains enfermés pour leurs opinions. Les autorités égyptiennes doivent mettre fin à leur répression impitoyable des voix critiques et libérer toutes les personnes qui restent persécutées pour leurs idées. »

Lauréate du PEN Pinter Prize, lequel salue « un mérite littéraire remarquable », l'autrice indienne Arundhati Roy avait choisi, en octobre 2024, de le partager avec l'écrivain, informaticien et militant anglo-égyptien.

Photographie : Alaa Abd el-Fattah, entouré par sa mère, Laila Soueif, et une de ses sœurs, Sanaa Seif (English PEN)

Par Antoine Oury

