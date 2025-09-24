The Bride ! : avec la créature de Frankenstein, c'est l'amour à mort

Maggie Gyllenhaal, à la réalisation, signe également le scénario du long-métrage, évidemment inspiré du mythe inventé par Mary Shelley dans son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818). Christian Bale incarne la créature de Frankenstein, esseulée et désespérée.

Il fait alors la rencontre de la Dr. Euphronious (Annette Bening) et, ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée (Jessie Buckley)...

Maggie Gyllenhaal s'est entourée, pour ce film, de plusieurs professionnels primés, comme le directeur de la photographie Lawrence Sher, la chef-décoratrice Karen Murphy, le chef monteur Dylan Tichenor, le superviseur musical Randall Poster, la compositrice Hildur Gudnadóttir ou encore la chef costumière Sandy Powell.

Rappelons que le mythe de Frankenstein sera au cœur d'un autre film très attendu, Frankenstein de Guillermo del Toro, dont la diffusion est prévue sur Netflix le 7 novembre prochain.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com