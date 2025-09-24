Nicolas Morin reconduit à la direction de l'Abes

Nicolas Morin, conservateur général des bibliothèques, a pris la direction de l'Abes en octobre 2022, après avoir été directeur adjoint du GED Campus Condorcet. Un arrêté, signé par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Élisabeth Borne, renouvelle son mandat, pour une durée de trois ans, à compter du 9 octobre prochain.

Créée en 1994, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur « recense et localise les fonds documentaires des bibliothèques de l’enseignement supérieur dans le but de faciliter l’accès aux catalogues bibliographiques, aux bases de données ainsi qu'aux documents », selon son décret de création.

Elle fournit notamment des métadonnées et aux établissements d'enseignement supérieur et les accompagne avec des outils pour signaler et administrer les ressources documentaires disponibles dans leurs bibliothèques. Opératrice de l'État, l'Abes inscrit son action dans le cadre d'une contractualisation pluriannuelle avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Une nouvelle entité émerge

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) envisage un « rapprochement » entre plusieurs de ses agences : l'Abes, donc, avec l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et le Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES).

Pour le ministère, cette opération « permettra de renforcer la cohérence et la qualité de l’offre de services numériques au bénéfice des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leurs usagers, en tirant pleinement parti des possibilités de mutualisations et de synergies entre ces opérateurs, tout en maintenant le lien de proximité avec les établissements ».

Sous la coordination de Simon Larger, actuel directeur de l'AMUE, Nicolas Morin, mais aussi son homologue à la tête du CINES, Michel Robert, doivent élaborer le projet stratégique de la future entité, ses missions et son organisation, en portant une attention particulière aux enjeux liés à l'IA, à la cybersécurité ou à l'environnement.

