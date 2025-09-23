Edgar Allan Poe : son seul roman réédité dans une version illustrée

Avide d’horizons lointains et de mystères, le jeune Arthur Gordon Pym s’embarque clandestinement à bord du Grampus. Mais son rêve d’évasion se change vite en cauchemar : mutinerie, naufrage, famine, cannibalisme…

À chaque étape, l’horreur gagne du terrain. Ballotté entre la folie des hommes et la fureur de l’océan, Pym est entraîné dans une odyssée macabre jusqu’aux confins du monde connu, vers les abîmes insondables du pôle Sud, où règnent l’effroi et l’indicible.

Edgar Allan Poe (1809-1849), écrivain, poète et critique américain, est mondialement connu pour ses contes fantastiques. Précurseur du roman policier comme de la science-fiction, il demeure une figure tutélaire de la littérature de l’étrange. Parmi ses œuvres les plus célèbres : Le Corbeau, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym et les Histoires extraordinaires. Sa vie tourmentée a nourri une œuvre sombre, envoûtante, qui a marqué à jamais la littérature.

Daniele Serra, né en 1977, est un artiste et illustrateur italien. Il partage son temps entre l’illustration et la bande dessinée, et a collaboré avec des auteurs de renom tels que Stephen King ou Clive Barker. Récompensé par le British Fantasy Award, il expose régulièrement en Europe, aux États-Unis et au Japon.

