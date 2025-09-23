Le Prix Comics de la Critique ACBD 2025 décerné à Watership Down

Cette réinterprétation graphique du grand classique de la littérature britannique se distingue par la force de son propos et l’universalité de son récit. Watership Down est « une histoire à la fois terriblement humaine et pourtant profondément animale », souligne le jury, portée par la sincérité du travail de Sturm et Sutphin.

Leur dessin précis et leur mise en couleur immersive confèrent au livre une intensité nouvelle, capable de toucher un public large des deux côtés de l’Atlantique.

Quatre autres titres étaient en lice pour cette récompense :

Ginseng Roots, de Craig Thompson, traduction Laëtitia Vivien, Frédéric Vivien et Isabelle Licari-Guillaume, publié par Casterman ;

Robin : The Boy Wonder, de Juni Ba et Chris O’Halloran, traduction Benjamin Viette, publié par Urban Comics ;

Somna, de Becky Cloonan, Tula Lotay, Dee Cunniffe et Lee Loughridge, traduction Hélène Remaud-Dauniol, publié par Delcourt ;

W0rldtr33, tome 1, de James Tynion IV, Fernando Blanco et Jordie Bellaire, traduction Maxime Le Dain, publié par Urban Comics.

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2025 sera officiellement remis à l’éditeur français, ou à son représentant, lors du festival Quai des Bulles de Saint-Malo, qui se tiendra à l’automne.

Par Hocine Bouhadjera

