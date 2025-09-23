Les Arènes et L’Iconoclaste : un vent de renouveau éditorial

Alexandra Buchman rejoint Les Arènes et L’Iconoclaste comme directrice du développement audiovisuel et éditrice. Ancienne avocate en propriété intellectuelle aux barreaux de Paris et de Londres, elle a exercé comme juriste dans des sociétés de production avant de diriger, pendant dix ans, les droits audiovisuels du groupe Editis. En 2020, elle a lancé « Du livre à l’écran », rendez-vous réunissant producteurs et éditeurs. Elle travaillera en lien étroit avec Geoffroy Fauchier-Magnan, secrétaire général des droits et fondateur du service de cessions audiovisuelles.

Salomé Viaud arrive quant à elle comme éditrice d’essais et de documents. Après avoir débuté chez Fayard aux côtés de Sophie de Closets et Sophie Charnavel, elle a travaillé chez Robert Laffont puis au Seuil, où elle a suivi la production de nombreux documents. Elle a notamment publié des ouvrages remarqués d’Antoine Leiris, Timothée Parrique, Guillaume Meurice, Camille Étienne, Rose Lamy ou encore l’enquête de Daphné Gastaldi et Mathieu Périsse sur les crèches.

Des promotions et changements de poste viennent également consolider l’organigramme. Pierre Bottura, présent aux Arènes depuis plus de quinze ans, devient éditeur de non-fiction et prend la responsabilité des acquisitions étrangères. Ancien directeur commercial et marketing puis directeur du pôle numérique Les Arènes du savoir, il est aussi le créateur de la collection « Komon », consacrée au Japon contemporain et plébiscitée par les libraires. Il a récemment édité Intérieur nuit de Nicolas Demorand.

Jean-Baptiste Noailhat est nommé directeur des opérations. Fidèle de la maison, il y a effectué toute sa carrière : stagiaire, chargé des relations avec les librairies, adjoint à la direction commerciale, puis responsable de la coordination éditoriale.

Bertille Comar devient éditrice dans le domaine Histoire et livres illustrés. Entrée comme assistante d’édition aux Arènes et à L’Iconoclaste, elle a ensuite été éditrice junior. Elle a coordonné la collection des « Atlas historiques » de Christian Grataloup, la série « Anatomie d’un conflit » en coédition avec France Inter et a édité Un historien à Gaza de Jean-Pierre Filiu.

Enfin, Maude Sapin est promue secrétaire d’édition BD à L’Iconoclaste. Après avoir exercé comme fabricante chez Autrement puis aux Arènes et à L’Iconoclaste, elle s’était orientée vers le secteur social en travaillant pour une association d’insertion par l’activité économique ces deux dernières années.

