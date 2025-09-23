Class action contre Audible : le juge ne fera pas crédit à Amazon

De quoi parle-t-on véritablement ? Eh bien, les crédits accordés aux abonnés (pour acquérir un livre audio) disparaissent s’ils ne sont pas utilisés dans l’année. Selon l’accusation, cette méthode serait tout bonnement illégale.

La plainte indique en effet que ces crédits doivent être assimilés à des chèques-cadeaux, en vertu de la législation de l’État de Washington. Laquelle interdit que des avoirs arrivent à échéance, sauf cas très particuliers. Dès lors, les conditions générales de vente d’Audible passeront sur le grill juridique : simple fonctionnalité contractuelle ou véritable instrument monétisable équivalent à une carte-cadeau ?

Audible face aux critiques

Audible, de son côté, a tenté de faire rejeter la procédure. La société soutient que les crédits ne sont pas des bons d’achat, mais un avantage lié à l’abonnement. L’argument n’a pas convaincu le tribunal à ce stade. « Les allégations sont suffisantes pour justifier la poursuite du dossier », note la décision citée par Law360.

Cette affaire s’ajoute aux critiques récurrentes visant le modèle économique d’Audible, déjà accusé de verrouiller l’accès aux catalogues ou de pratiquer des conditions opaques pour les auteurs. Ici, le contentieux se concentre sur la protection des consommateurs, un champ où les lois étatiques s’avèrent parfois plus contraignantes que le cadre fédéral.

Enjeu pour l’industrie

L’action, si elle se développe, aura des conséquences bien au-delà du cas Hollis. Comme l’explique ClassAction.org, les avocats tentent d’associer l’ensemble des abonnés américains ayant perdu les fameux crédits. En filigrane, c’est la définition même de ce qu’est un « crédit numérique » qui se trouve questionnée.

De son côté, Top Class Actions rappelle que les lois sur les chèques-cadeaux ont été adoptées précisément pour éviter que des sommes payées d’avance ne se volatilisent au détriment des consommateurs. Audible aurait alors à adapter son modèle, au moins sur le marché américain, si les juges confirment cette interprétation.

Une affaire à suivre

À l’heure où les plateformes d’abonnement cherchent à fidéliser par des crédits ou avantages annexes, cette procédure fait figure de test. Elle illustre les tensions entre innovation commerciale et régulation protectrice. Et que le tribunal refuse le rejet demandé par la filiale d’Amazon marque une étape importante : le débat ne sera pas tranché sur la seule base de la qualification contractuelle, mais fera l’objet d’un examen approfondi des pratiques.

Reste à savoir si le consommateur l’emportera face à Amazon. Une certitude : ce procès met en lumière une question très actuelle, celle des limites du droit face aux formes nouvelles de biens numériques. Et ce débat, Audible en est malgré elle devenue le symbole.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com