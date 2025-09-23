Adaptations de livres : une experte du droit d’auteur nommée directrice de la SCELF

Créée en 1960, la SCELF rassemble aujourd’hui plus de 400 éditeurs. Elle s’est imposée comme un acteur clé du développement des adaptations, grâce notamment au programme Shoot the Book! qui facilite les rencontres entre éditeurs et producteurs dans les principaux festivals français – Festival de Cannes, Séries Mania, FIPADOC, Angoulême, Montreuil – et qui s’exporte à l’international, à Taiwan ou en Italie, en partenariat avec l’Institut français et son réseau culturel.

Dans cette dynamique, l’organisme déploie également un plan national de formation, soutenu par le ministère de la Culture. Celui-ci vise à accompagner les professionnels de l’édition sur les aspects juridiques, l’identification des ouvrages à fort potentiel et la compréhension des marchés audiovisuels et du spectacle vivant, répondant ainsi à la montée en puissance des adaptations transmédias.

Le parcours de Valérie Barthez illustre cette orientation : après dix ans à la tête du département audiovisuel de l’ADAGP, elle a occupé la direction juridique de la Société des Gens de Lettres (SGDL) puis celle du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC), avant de diriger l’association Les Éditeurs d’Éducation.

Sa nomination, qualifiée par le président Philippe Robinet d’« étape majeure », s’inscrit dans la volonté de la SCELF de valoriser l’offre éditoriale française et de garantir la juste représentation des éditeurs et des auteurs dans la transformation des livres vers de nouveaux formats.

Crédits photo : Valérie Barthez - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com