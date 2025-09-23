Pomme face à Catherine Deneuve et Karin Viard dans Peau d’homme

Porté par Claire Pommet, dite Pomme, aux côtés de Stéphane Crepon, Catherine Deneuve et Karin Viard, le film revisite un conte médiéval autour d’un mariage arrangé, d’une métamorphose et d’une quête d’identité.

L’histoire nous plonge à la fin du XVe siècle. La princesse Blanche se prépare à épouser le prince d’un royaume voisin, mais son père décide de la marier de force à Melchior, le chef de ses armées. Alors que son avenir semble scellé, sa marraine lui révèle l’existence d’une « peau » magique. En la revêtant, Blanche peut prendre l’apparence d’un homme. Elle choisit alors d’utiliser ce déguisement pour approcher en secret celui qu’elle devait épouser, et découvrir sa véritable nature.

Planches de Peau d'homme, Hubert et Zanzim, Glénat

Parue en 2020, Peau d’homme, bande dessinée de Hubert et Zanzim, s’est rapidement imposée comme un succès critique et public, récompensée par de nombreux prix et écoulée à plus de 170.000 exemplaires. L’album raconte l’histoire de Bianca, jeune fille de la Renaissance italienne, promise à un riche marchand, qui découvre une peau magique lui permettant de se transformer en homme et de devenir Lorenzo.

Le projet d’adaptation au cinéma avait a été annoncé par la réalisatrice Léa Domenach, qui annonçait en 2023 travailler sur une comédie musicale tirée de la bande dessinée, en collaboration avec la scénariste Clémence Dargent.

La production est assurée par Kare Productions et Tresor Films, en co-production avec France 3 Cinéma, dont la direction est confiée à Cécile Négrier. Le projet bénéficie aussi du soutien de France Télévisions, sous l’impulsion de Manuel Alduy, directeur du cinéma, des fictions internationales et des jeunes adultes.

Crédits photo : Thesupermat

Par Ewen Berton

