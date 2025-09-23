Premières Dames : une psychanalyse du pouvoir conjugal à l’Élysée par Joseph Agostini

Une fonction qui n’en est pas une

Tout commence par un paradoxe : la Première Dame n’a aucun statut officiel. Elle n’est ni élue ni mandatée, mais sommée d’incarner une fonction symbolique. Joseph Agostini observe que « l’unité de nos personnalités est fictive » (P.10) : on « fait la femme » comme on « fait l’homme », selon les attentes du moment. L’épouse du président n’est donc qu’un rôle de composition.

Ce théâtre social, Freud l’avait déjà démasqué en expliquant que l’identité féminine se définissait toujours par le « manque ». Lacan enfonçait le clou en parlant des « mômeries » du mariage et de la maternité : des mises en scène collectives plus que des vérités. L’Élysée ne fait qu’exhiber, en direct et sous les ors, cette mascarade.

Tante Yvonne, prototype national

Tout commence par Yvonne de Gaulle : 1,58 mètre au bras d’un géant de 1,96. L’image dit tout. À lui la stature du monarque républicain, à elle le rôle de la petite épouse soumise, surnommée « Tante Yvonne » (P.12). En somme, le général incarne la transcendance, sa femme la nappe amidonnée.

Cette inégalité fondatrice irrigue toutes les successions. Anne-Aymone Giscard d’Estaing se contente de réciter des vœux télévisés prémâchés ; Bernadette Chirac devient « Maman » distribuant des pièces jaunes ; Brigitte Macron se décrit comme celle qui « calme » son mari (P.20). Toujours la même équation : l’homme gouverne, la femme console.

Nietzsche avait prévenu : l’homme puissant « veut toujours avoir à ses côtés une créature plus faible pour mieux se sentir fort ». Nos présidents, de Gaulle comme Macron, n’ont rien trouvé de mieux que leurs épouses.

Beauté fatale, mère soumise, infirmière attitrée

L’auteur distingue trois figures : la beauté (Jackie Kennedy, Carla Bruni), la mère (Yvonne, Anne-Aymone), l’infirmière (Brigitte). Rien de neuf sous le soleil : l’imaginaire politique reste corseté dans le vieux triptyque phallocratique.

Jackie incarne la beauté tragique, « la mort, destin de la beauté » (P.59) écrit-il. Bruni chante, mais toujours en muse. Yvonne materne, Anne-Aymone plie son linge en silence. Brigitte soigne un mari adolescent, encore ébloui par sa professeure. Comme disait Winnicott, il faut être une « good enough mother » (P.37) : ni trop, ni pas assez. À l’Élysée, c’est une prescription politique.

Manon Garcia (On ne naît pas soumise, on le devient, 2018) a raison : la soumission féminine est valorisée tant qu’elle est consentie. L’épouse idéale doit soutenir son homme en affichant un sourire résigné. Surtout ne pas prendre trop de lumière : voilà le crime impardonnable.

Celles qui ont osé

Danielle Mitterrand, au moins, osa la dissidence : France Libertés, les opprimés, les utopies. Elle fut « l’anti-Tante Yvonne », mais resta enfermée dans un rôle de conscience morale, tolérée parce qu’inoffensive politiquement.

Cécilia Sarkozy brisa la fiction : un divorce en plein mandat, « la fin du semblant : 15 octobre 2007 » (P.91) selon Agostini. L’Élysée devint feuilleton. Valérie Trierweiler, elle, tweeta son indépendance et s’effondra sous la dérision. La République punit toujours la femme qui sort du cadre.

On ne pardonne pas à l’épouse d’exister par elle-même. Hillary Clinton l’a appris aux États-Unis, taxée d’« impudique » parce que trop ambitieuse. En France, la leçon est la même : mieux vaut rester potiche que rivale.

De la Cour à Closer : l’intimité mise à nu

Le livre montre un basculement en 2014, quand Closer publie les clichés de François Hollande en scooter. Fin du secret, début du reality-show. « Désormais, on montre » (P.25) note l’auteur. La Première Dame devient l’otage d’un voyeurisme collectif.

Clotilde Leguil l’avait annoncé : la mondialisation, c’est aussi celle de l’intimité. Les femmes de l’Élysée en font les frais. De la discrète Anne-Aymone à la tweetos Trierweiler, toutes sont avalées par le même système : un mélange d’archaïsme patriarcal et de transparence obscène.

Des fils à maman

Le chapitre le plus cruel rappelle que tout commence avec la mère. Nicolas Sarkozy appelait la sienne « une reine » ; François Hollande se disait formé par les engagements féministes de sa maman. Comme l’écrivait Romain Gary : « Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. »

Les hommes de pouvoir sont d’abord des fils en quête de complétude. La Première Dame n’est qu’une mère de substitution, chargée de flatter ce narcissisme. On comprend mieux pourquoi Freud parlait d’« enfant merveilleux » (selon le psychanalyste Serge Leclaire dans son ouvrage « On tue l’enfant » P32) et pourquoi Lacan répétait que « la femme est toujours l’Autre du désir masculin ».

La République patriarcale

On sort de ce livre avec une certitude : l’égalité proclamée n’a jamais franchi les grilles de l’Élysée. « Elles tanguent entre un conservatisme rassurant et des convictions désespérément brandies… » (P.13), écrit Joseph Agostini. Autrement dit, potiches ou résistantes, les Premières Dames servent toujours d’alibi à un pouvoir masculin qui ne supporte pas la concurrence.

Nietzsche encore : « Dans le théâtre du pouvoir, la femme n’est qu’un prétexte. » Agostini lui donne raison. Nos Premières Dames ne sont pas des actrices libres, mais des symptômes : elles révèlent la persistance d’un patriarcat maquillé en République.

Un essai salubre

En allongeant Yvonne, Danielle, Cécilia ou Brigitte sur le divan, Joseph Agostini ne cède pas à la chronique mondaine. Il nous rappelle que derrière chaque façade conjugale se cache un dispositif politique : conforter l’homme, rassurer la nation, incarner la mère idéale.

On pourra reprocher à l’auteur un goût pour la généralisation psychanalytique. Mais il a l’immense mérite de rappeler, avec Lacan, que « la vérité est toujours mi-dite ». Et qu’au fond, nos présidents, si grands qu’ils se croient, n’ont jamais cessé d’être des fils à maman en quête de nounou.

