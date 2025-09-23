Trois livres en finale du Prix Ensemble pour l'Imaginaire 2025

Les trois finalistes du Prix Ensemble pour l'Imaginaire

In extremis, Anouk Shutterberg, Récamier

On ne mange pas les cannibales, Stéphanie Artarit, Belfond

Qu'un sang impur, Michaël Mention, Belfond

Créée en 2025, cette nouvelle récompense est le fruit de la collaboration entre le collectif d’auteurs La Ligue de l’Imaginaire et l’association de librairies indépendantes Libraires Ensemble, portée par Alexia Sevoz et Camille Lejeune. « Nous souhaitons valoriser la création littéraire française en littérature policière de l’année en cours et renforcer le rayonnement de la littérature de genre sur tout le territoire », nous précisait Alexia Sevoz, secrétaire générale de Libraires Ensemble.

Le Prix Ensemble pour l’Imaginaire sera évolutif, selon les souhaits de ses créateurs. Son jury, composé de libraires, d’auteurs et autrices mais également de blogueurs, sera renouvelé chaque année. La remise du prix se déroulera toujours dans un salon ou un festival littéraire différent. Et, pour son lancement, la première cérémonie aura lieu lors de la soirée d’inauguration du Festival Sans Nom, à Mulhouse, le 17 octobre 2025.

Doté de 3000 €, la récompense sera remise à une autrice ou un auteur francophone dont l’œuvre est sortie entre le mois de novembre et de mai de l’année en cours. Les ouvrages finalistes seront mis en avant chez les Libraires Ensemble.

Le jury réunit cette année quatre membres du réseau Libraires Ensemble : Bénédicte (L’Armitière, Rouen), Annaik (Dialogues, Brest), Anne-Marie (Espace Pierre Lecut, Ermont) et Catherine (Montbarbon, Bourg-en-Bresse).

À leurs côtés siègent trois figures issues de la blogosphère, de l’influence littéraire et de l’édition : Magdalena du blog Triple_L, Madame Chacha Lit, ainsi que Jérôme Vincent, représentant de Bepolar-ActuSF. Enfin, trois auteurs de la Ligue de l’Imaginaire complètent ce jury : Johana Gustawsson, Éric Giacometti et David S. Khara.

