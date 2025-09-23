Inscription
Trois livres en finale du Prix Ensemble pour l'Imaginaire 2025

Porté par La Ligue de l’Imaginaire et les Libraires Ensemble, le Prix Ensemble pour l’Imaginaire met à l’honneur les romans policiers parus entre novembre et mai. Les trois ouvrages finalistes de la première édition sont annoncés, dernière échéance avant la remise du prix, au Festival Sans Nom, à Mulhouse, le 17 octobre prochain.

Le 23/09/2025 à 16:35

|

Publié le :

23/09/2025 à 16:35

Dépêche

ActuaLitté

Les trois finalistes du Prix Ensemble pour l'Imaginaire

In extremis, Anouk Shutterberg, Récamier

On ne mange pas les cannibales, Stéphanie Artarit, Belfond

Qu'un sang impur, Michaël Mention, Belfond  

Créée en 2025, cette nouvelle récompense est le fruit de la collaboration entre le collectif d’auteurs La Ligue de l’Imaginaire et l’association de librairies indépendantes Libraires Ensemble, portée par Alexia Sevoz et Camille Lejeune. « Nous souhaitons valoriser la création littéraire française en littérature policière de l’année en cours et renforcer le rayonnement de la littérature de genre sur tout le territoire », nous précisait Alexia Sevoz, secrétaire générale de Libraires Ensemble. 

Le Prix Ensemble pour l’Imaginaire sera évolutif, selon les souhaits de ses créateurs. Son jury, composé de libraires, d’auteurs et autrices mais également de blogueurs, sera renouvelé chaque année. La remise du prix se déroulera toujours dans un salon ou un festival littéraire différent. Et, pour son lancement, la première cérémonie aura lieu lors de la soirée d’inauguration du Festival Sans Nom, à Mulhouse, le 17 octobre 2025.

Doté de 3000 €, la récompense sera remise à une autrice ou un auteur francophone dont l’œuvre est sortie entre le mois de novembre et de mai de l’année en cours. Les ouvrages finalistes seront mis en avant chez les Libraires Ensemble.

Le jury réunit cette année quatre membres du réseau Libraires Ensemble : Bénédicte (L’Armitière, Rouen), Annaik (Dialogues, Brest), Anne-Marie (Espace Pierre Lecut, Ermont) et Catherine (Montbarbon, Bourg-en-Bresse).

À leurs côtés siègent trois figures issues de la blogosphère, de l’influence littéraire et de l’édition : Magdalena du blog Triple_L, Madame Chacha Lit, ainsi que Jérôme Vincent, représentant de Bepolar-ActuSF. Enfin, trois auteurs de la Ligue de l’Imaginaire complètent ce jury : Johana Gustawsson, Éric Giacometti et David S. Khara.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

In extremis

Anouk Shutterberg

Paru le 13/03/2025

393 pages

Editions Récamier

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385771652
9782385771652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

On ne mange pas les cannibales

Stéphanie Artarit

Paru le 22/05/2025

395 pages

Belfond

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714404855
9782714404855
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Qu'un sang impur

Michaël Mention

Paru le 06/03/2025

336 pages

Belfond

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714404619
9782714404619
© Notice établie par ORB
plus d'informations

"Ce n'est pas qu'on n'aime pas Carrère ou Mauvignier, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
