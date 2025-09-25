Confessions d’un Prince charmant désenchanté

Jeune, beau, noble, condamné à sauver des princesses pour disparaître derrière leur bonheur, le Prince prend enfin la parole. Il cherche à se réapproprier son existence dans un monde qui n’est plus celui où son mythe a vu le jour. S’il s’exprime, ce n’est pas en victime des temps modernes, mais en homme prisonnier d’une légende et d’un destin répété à l’infini : sauver, encore et toujours, jusqu’à s’y perdre et se transformer en bourreau, happé par un rôle qu’il pensait maîtriser.

Marié et père, il revisite son passé, s’agace, doute, se cherche. Incapable de rendre une femme heureuse, il ne sait plus qui il est, mais l’a-t-il jamais su ?

Avec une écriture à la fois caustique et sensible, Isabelle Siac met en lumière l’envers du conte : les illusions du désir, la cruauté des ambitions, l’incommunicabilité dans le couple, mais aussi les zones d’ombre héritées d’un modèle conjugal où la féérie masque des rapports de force bien moins reluisants.

Alors que Disney prépare un long-métrage consacré au Prince charmant, réalisé par Paul King (Paddington, Wonka), ce livre propose une exploration littéraire, drôle et grave, de la conscience d’un héros universel qui, pour la première fois, se raconte lui-même.

Les Éditions Reconnaissance nous en offrent les premières pages en avant-première :

Isabelle Siac est psychologue, scénariste pour l’audiovisuel et romancière. Elle a publié Des ambitieux (JC Lattès, 2010), Le talent ou la vertu (Belfond, 2016), ainsi que plusieurs essais dont Un si vital sentiment d’insécurité (L’Observatoire, 2022) et En finir avec l’hystérie (prétendument) féminine (Plon, 2023). Après La belle-mère de Blanche-Neige (2024), Le Prince charmant constitue son deuxième récit dans la collection Mythes des éditions Reconnaissance.

Parution le 23 octobre 2025.

