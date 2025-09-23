Exposition Riad Sattouf : Saint-Exupéry revisité en dessins

L’exposition met en avant les dessins réalisés et signés par Riad Sattouf pour Terre des hommes. Elle présente également un ensemble d’archives exceptionnelles issues de collections familiales et éditoriales : manuscrit, tapuscrit corrigé inédit, lettres, photographies, éditions originales autographiées.

Parmi ces pièces figure aussi le fonds d’André Prévot, mécanicien qui accompagna l'auteur du Petit Prince lors du raid Paris-Saïgon de 1935, dont les souvenirs de l’accident dans le désert de Libye nourrissent l’un des passages clés du livre.

Riad Sattouf confie que l’illustration des récits d’aviation de Saint-Exupéry représentait pour lui un rêve de longue date. Inspiré par l’humanisme et la poésie de l’œuvre, il souligne la portée existentielle de ce texte, qui mêle aventure, amitié, épreuve et émerveillement face à la nature. Ses illustrations cherchent à traduire cette intensité tout en préservant la sensibilité de l’enfance.

Illustrations Riad Sattouf © Éditions Gallimard et Les Livres du futur, 2025

L’exposition est proposée par les Éditions Gallimard, avec la collaboration des Livres du futur, de la Succession Antoine de Saint-Exupéry et du Musée Charles VII de Mehun-sur-Yèvre.

Né en 1978, Riad Sattouf est l’auteur de séries à succès comme L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther, traduites dans 25 langues. Récompensé à deux reprises par le Fauve d’or du festival d’Angoulême et lauréat de son Grand Prix en 2023, il a également réalisé deux films : Les Beaux Gosses (César du meilleur premier film 2010) et Jacky au royaume des filles (2014).

Par Ewen Berton

