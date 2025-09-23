Exposition Riad Sattouf : Saint-Exupéry revisité en dessins

À l’occasion de la sortie de l’édition illustrée de Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry par Riad Sattouf, la Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'Université, à Paris, organise du 3 octobre au 20 décembre 2025 une exposition-vente de tirages d’art originaux accompagnés de documents rares et inédits liés à l’écrivain-aviateur.
Le 23/09/2025
23/09/2025 à 15:24
L’exposition met en avant les dessins réalisés et signés par Riad Sattouf pour Terre des hommes. Elle présente également un ensemble d’archives exceptionnelles issues de collections familiales et éditoriales : manuscrit, tapuscrit corrigé inédit, lettres, photographies, éditions originales autographiées.
Parmi ces pièces figure aussi le fonds d’André Prévot, mécanicien qui accompagna l'auteur du Petit Prince lors du raid Paris-Saïgon de 1935, dont les souvenirs de l’accident dans le désert de Libye nourrissent l’un des passages clés du livre.
Riad Sattouf confie que l’illustration des récits d’aviation de Saint-Exupéry représentait pour lui un rêve de longue date. Inspiré par l’humanisme et la poésie de l’œuvre, il souligne la portée existentielle de ce texte, qui mêle aventure, amitié, épreuve et émerveillement face à la nature. Ses illustrations cherchent à traduire cette intensité tout en préservant la sensibilité de l’enfance.
L’exposition est proposée par les Éditions Gallimard, avec la collaboration des Livres du futur, de la Succession Antoine de Saint-Exupéry et du Musée Charles VII de Mehun-sur-Yèvre.
À LIRE - Sylvain Tesson par François Schuiten, Saint-Exupéry par Riad Sattouf
Né en 1978, Riad Sattouf est l’auteur de séries à succès comme L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther, traduites dans 25 langues. Récompensé à deux reprises par le Fauve d’or du festival d’Angoulême et lauréat de son Grand Prix en 2023, il a également réalisé deux films : Les Beaux Gosses (César du meilleur premier film 2010) et Jacky au royaume des filles (2014).
Crédits illustration : Riad Sattouf © Éditions Gallimard et Les Livres du futur, 2025
Par Ewen Berton
Paru le 02/10/2025
288 pages
Editions Gallimard
26,00 €
