Reconnaissance de la Palestine : que disent les écrivains face au geste diplomatique ?

Aujourd’hui, près des trois quarts des pays membres des Nations unies reconnaissent désormais la Palestine. La France, en inscrivant ce geste au cœur de son discours onusien, a voulu se placer à l’avant-scène d’un effort multilatéral. Mais au-delà des chancelleries, qu’en disent celles et ceux dont la voix façonne l’imaginaire : les écrivains ?

Le poète britannique Michael Rosen, figure respectée de la littérature jeunesse et de l’essai engagé, a réagi dès le 21 septembre. Sur X, il demandait ce que signifierait concrètement la reconnaissance par Londres d’un État palestinien. Le lendemain, il relayait un sondage YouGov montrant que la majorité des Britanniques y étaient favorables, tout en réfutant l’argument selon lequel ce choix reviendrait à « récompenser le Hamas ».

Des prises de position brèves, incisives, mais qui rappellent, comme l’écrit The Guardian, que « la bataille des récits se joue aussi dans les mots des auteurs ». Chez Rosen, la diplomatie n’est pas qu’une affaire de traités : elle engage la manière dont une société se représente la justice et la responsabilité.

En Irlande, la romancière Sally Rooney, connue pour Normal People et Conversations with Friends, a trouvé une autre manière de signifier son engagement. Invitée à recevoir un prix à Londres le 18 septembre, elle a refusé de se déplacer, arguant qu’elle ne pouvait « entrer en sécurité au Royaume-Uni » en raison de son soutien à l’organisation Palestine Action, classée terroriste par les autorités britanniques.

Sa déclaration, lue à la cérémonie, a réaffirmé sa solidarité avec le peuple palestinien. Le geste, commenté par Literary Hub, illustre le prix qu’un écrivain contemporain peut accepter de payer pour aligner sa parole littéraire et son engagement public. À travers cette absence, Rooney a inscrit la reconnaissance diplomatique dans un horizon plus large : celui des libertés publiques, de la critique et du droit d’expression.

Témoigner des pertes culturelles

Au-delà des individus, les organisations d’écrivains se mobilisent. Le 18 septembre, PEN America a publié un rapport intitulé All That Is Lost : The Cultural Destruction of Gaza. Le document rassemble des témoignages d’auteurs et d’artistes palestiniens décrivant bibliothèques détruites, manuscrits perdus, ateliers réduits en cendres. Une publication qui résonne comme un cri d’alarme sur l’effacement d’une mémoire culturelle déjà fragile.

L’ONG littéraire ne se prononce pas sur la diplomatie, mais sa voix renforce le sentiment qu’un simple geste symbolique — la reconnaissance — doit s’accompagner de mécanismes réels de protection et de reconstruction. Dans ce contraste entre les salles de l’ONU et les ruines d’une librairie de Gaza, la littérature se fait témoin et garde-mémoire.

Ces prises de parole ont en commun de déplacer la focale. Les gouvernements insistent sur la faisabilité d’une solution à deux États. Les écrivains, eux, rappellent que le symbole n’est jamais neutre : il oriente la mémoire, engage des imaginaires collectifs, délimite le champ du pensable.

Dans un éditorial, l’Associated Press souligne que « les reconnaissances successives traduisent une volonté de rééquilibrer le langage diplomatique ». La question demeure : comment transformer ce langage en actes ?

Le 22 septembre, au 20 Heures de France 2, Dominique de Villepin — ancien Premier ministre mais aussi auteur de plusieurs ouvrages historiques et littéraires — est venu conclure la journée. Il a salué la décision française tout en appelant à ne pas en rester au geste.

Selon lui, la reconnaissance doit s’accompagner d’une dynamique multilatérale, d’un déploiement onusien crédible et d’une architecture politique claire pour éviter que l’annonce ne se perde dans le tumulte des crises. Sa parole, à la croisée de l’écriture et de la diplomatie, a résonné comme un rappel : la littérature et la politique partagent parfois la même exigence, celle d’inscrire des mots dans la durée.

