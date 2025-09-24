IA et cinéma d’animation : promesse ou menace ?

Les organisations représentatives d’auteurs d’animation - la Guilde française des scénaristes (syndicat professionnel des scénaristes), l’ARP (collectif d’auteurs-réalisateurs-producteurs), la SRF (association de cinéastes fondée en 1968), la SCA (groupement de scénaristes de cinéma), la SACD (société historique de gestion des droits d’auteur), l’U2R (union des réalisateurs et réalisatrices), et l’AGRAF (association des auteurs de l’animation française) - unissent leurs voix, et expriment « leur vive inquiétude face aux propos tenus par OpenAI autour de leur projet de créer, réaliser et fabriquer un film d’animation généré par intelligence artificielle ».

Un modèle économique bouleversé

Ce long métrage, annoncé pour 2026, entend bouleverser les habitudes de fabrication. Alors qu’un film d’animation nécessite en moyenne trois années de travail, OpenAI promet une production en neuf mois seulement. Avec un budget inférieur à trente millions de dollars, bien en deçà des standards du secteur - quand un film Pixar ou DreamWorks dépasse régulièrement 150 à 200 millions de dollars - Critterz se veut le démonstrateur d’une nouvelle économie de l’animation, rapide et peu coûteuse.

« Les graphistes, scénaristes, réalisateurs d’animation ont été parmi les premiers à expérimenter les innovations technologiques dans leurs projets », rappellent les professionnels du secteur. Mais, ajoutent-ils aussitôt, « nous savons aussi mieux que quiconque que l’outil technologique ne saurait remplacer la sensibilité, la vision et l’engagement des créateurs et des créatrices ». Car derrière chaque œuvre, insistent-ils, il y a « un geste profondément humain, nourri d’expériences, de cultures et d’émotions », autant d’éléments que « l’intelligence artificielle ne peut reproduire ».

En réponse, OpenAI assure que l'IA ne travaillera pas seule : des artistes humains fourniront dessins et esquisses, qui seront ensuite intégrés et transformés par les modèles génératifs.

Pas suffisant pour les organisations représentatives d’auteurs d’animation : « À l’heure où le secteur de l’animation traverse une crise sans précédent, cette démarche d’OpenAI constitue un signal d’autant plus inquiétant que cette entreprise est connue pour s’exonérer de tout respect du droit d’auteur, ayant copié ou utilisé parmi d’autres des films du Studio Ghibli et de Hayao Miyazaki sans en avoir demandé l’autorisation », rappellent-ils.

Et de mettre en évidence : « Le cinéma d’animation français, reconnu mondialement pour sa richesse et son exigence, repose sur des talents humains, des créateurs et des techniciens, qu’il est impératif de préserver, tout comme la diversité des regards, la qualité des œuvres et l’équilibre de tout notre écosystème culturel. »

Un débat mondial sur l’IA et la création

La controverse française fait écho à un débat international. Aux États-Unis, la grève des scénaristes de 2023 (WGA) avait conduit à l’adoption d’un accord historique garantissant que l’intelligence artificielle ne puisse remplacer les auteurs et que toute utilisation soit négociée. Au Japon, des figures majeures comme Hayao Miyazaki ont publiquement dénoncé l’usage de l’IA dans l’animation, qualifiant certains prototypes de « profonds manques de respect pour la vie ».

Côté Union européenne, le 2 août dernier marquait la deuxième phase d’entrée en vigueur de l’AI Act, avec de nouvelles obligations de transparence pour les fournisseurs de modèles d’IA. Une quarantaine d’organisations culturelles, dont la Fédération des éditeurs européens (FEP) et le Conseil européen des auteurs (EWC), ont dénoncé une « trahison des objectifs du règlement ». Elles critiquent le Code de conduite GPAI, basé sur l’adhésion volontaire, et le modèle type de résumé obligatoire, jugés insuffisants.

Ils dénoncent une occasion manquée de protéger réellement la propriété intellectuelle face à l’IA générative.

Le projet Critterz : marketing ou basculement ?

Derrière la polémique autour du projet Critterz, se joue aussi une bataille économique. Les films d’animation, par leur technicité et leur besoin en main-d’œuvre, sont l’un des derniers bastions de la création collective. Réduire drastiquement les délais et les budgets, comme le promet OpenAI, reviendrait à installer un dumping structurel, mettant en danger des milliers d’emplois spécialisés en Europe. Michel Ocelot, réalisateur de Kirikou et figure de l’animation française, rappelait sur France Culture en 2023 que « l’animation est un travail d’artisans patients, où chaque image est pensée. Vouloir accélérer à ce point, c’est détruire ce qui fait sa poésie ».

L’histoire de Critterz, inspirée de la fantasy, raconte la vie de créatures vivant dans une forêt dont l’équilibre est perturbé par l’arrivée d’un étranger. Le film est en réalité un prolongement d’un court-métrage du même nom, présenté en avril 2023 aux Cannes Lions, ainsi qu’aux festivals d’Annecy et de Tribeca. Pour donner toute sa légitimité au projet, ses promoteurs affichent déjà leur ambition d’une projection au Festival de Cannes. Un objectif qui « ne saurait être détourné aux fins d’une opération de promotion commerciale et de substitution des créateurs », réagissent les collectifs d’auteurs d’animation.

Les signataires appellent ainsi les pouvoirs publics, les festivals et les citoyens « à se joindre à ce combat pour une création libre, responsable et fondamentalement humaine. Toute œuvre doit avoir des auteurs humains aux postes créatifs clés ».

La SACD, avec les représentants des producteurs, a adopté en 2024 un ensemble de recommandations visant à encadrer l’usage de l’intelligence artificielle générative dans les contrats audiovisuels. Celles-ci rappellent que « l’auteur ne peut pas être obligé d’utiliser une IA générative ou de travailler à partir d’un texte ou d’un élément produit par une IA ».

Pour les œuvres relevant du répertoire de la SACD, aucune composante protégée (texte, graphisme, réalisation, musique, etc.) ne peut être utilisée pour l’entraînement de modèles d’IA sans l’accord explicite des titulaires de droits.

La SACD insiste également sur son opposition ferme aux opérations de fouille ou de moissonnage de données (text and data mining) appliquées aux œuvres protégées, si elles se font sans consentement des auteurs.

Critterz sera-t-il une simple curiosité technologique ou le premier jalon d’un basculement mondial où les créateurs humains devront lutter pour ne pas disparaître derrière les algorithmes ? Plus qu’un film, il apparaît comme un test grandeur nature. Pour ses promoteurs, il incarne une promesse : démocratiser l’animation en réduisant les coûts et les délais.

Pour ses détracteurs, il fait planer la menace d’une industrialisation qui étoufferait la diversité des regards et des voix. L’enjeu dépasse de loin ce projet, selon eux : il interroge notre capacité collective à protéger la singularité des créateurs, à garantir les droits des créateurs et à défendre la vitalité d’un écosystème culturel où la sensibilité humaine demeure irremplaçable.

