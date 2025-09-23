Patrick Deville rejoint le cercle des écrivains de Marine

L’Association des écrivains de Marine regroupe aujourd’hui une vingtaine d’auteurs en lien avec le monde de la mer et de la Marine. Liés par convention à la Marine nationale, ses membres s’engagent collectivement à servir « la Royale », à promouvoir la culture maritime, à préserver l’héritage de la mer et à mettre en valeur la dimension maritime de la France.

Ils peuvent embarquer à bord des bâtiments de la Marine nationale, et certains choisissent de devenir réservistes citoyens, accédant ainsi au grade de capitaine de frégate réserviste. Deux critères sont indispensables pour rejoindre ce cercle : être reconnu comme écrivain et justifier d’une légitimité maritime.

Une enfance ligérienne

Patrick Deville rejoint ainsi des écrivains connus du grand public comme Isabelle Autissier, Titouan Lamazou, Erik Orsenna, Yann Queffélec, Anne Quéméré, Daniel Rondeau, Jean-Christophe Rufin ou encore Sylvain Tesson.

L’Association des écrivains de Marine est présidée par Patrice Franceschi, avec pour vice-présidente Andrea Marcolongo, et compte également François Bellec, Jean-Luc Coatalem, Didier Decoin, Katell Faria, Loïc Finaz, Olivier Frebourg, Philibert Humm, Emmelene Landon, Dominique Le Brun, Arturo Pérez-Reverte et Jean Rolin parmi ses membres actuels.

Patrick Deville, né le 14 décembre 1957 à Paimbœuf, en Loire-Atlantique, est un écrivain français reconnu pour ses romans mêlant fiction, histoire et voyage. Après une enfance à Saint-Brevin-les-Pins et des études de littérature comparée à Nantes, il mène dans les années 1980-1990 des missions culturelles au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, expériences qui marqueront profondément son œuvre. Son premier roman, Cordon bleu, paraît en 1987 aux éditions de Minuit, suivi de plusieurs titres.

En 2004, il lance le cycle Abracadabra, une série de douze romans prévus dans douze lieux du monde, dont neuf sont déjà publiés (Pura Vida, Equatoria, Kampuchéa, Viva, Peste & choléra, Taba-Taba, Amazonia, Fenua et Samsara). Avec Peste & choléra (2012), il remporte le Prix Femina, le Prix du roman Fnac, le Prix des prix littéraires et le Goncourt des lycéens.

Directeur littéraire de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire depuis 2001, il a créé le Prix de la jeune littérature latino-américaine. Son œuvre, traduite dans une douzaine de langues, comprend aussi Saint-Nazaire est un roman sans fiction (2024) et l’essai L’étrange fraternité des lecteurs solitaires (2019).

Récompensé par de nombreux prix, dont le Prix Roger-Caillois (2017) et le Grand prix de littérature de l’Académie française (2021), il est nommé officier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2025.

Un prix littéraire lancé en 2023

Outre leurs publications personnelles, les écrivains de Marine se réunissent régulièrement autour de projets collectifs. Ils ont publié plusieurs ouvrages dont les droits d’auteur sont reversés à la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), comme Nos marins (2005) ou Nos mers et nos océans (2007, éd. Équateurs). En 2020, ils ont sorti La mer pour aventure, dont les bénéfices ont été intégralement reversés à la Fondation de la mer.

Ils organisent également de grandes manifestations littéraires baptisées « Les Rencontres avec la mer », dans différentes villes littorales, où ils animent débats et conférences sur l’histoire maritime, les métiers de la mer, mais aussi les enjeux environnementaux liés aux océans.

Depuis 2023, l’association décerne le Prix littéraire des écrivains de Marine, qui distingue « un ouvrage d’imagination s’attachant à dévoiler un pan de la condition humaine ». La première année, le prix avait récompensé Antoine Sénanque pour Croix de cendre, puis en 2024 Arnaud de La Grange pour La promesse du large, avec une dotation de 10.000 €.

