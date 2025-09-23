Albin Michel ouvre “L’Atelier du présent”, nouvelle collection en 2026

La collection s’adresse à un public large et mettra en lumière trois axes principaux : les civilisations qui structurent l’ordre mondial, les mutations rapides des sociétés telles que les fractures générationnelles, le développement des technologies ou les difficultés démocratiques, ainsi que les héritages intellectuels, culturels et politiques qui influencent les débats actuels.

Sa ligne éditoriale repose sur la diversité des points de vue, l’originalité des approches et la clarté des argumentations. Le programme prévoit environ six publications par an.

Marcel Gauchet, Comment pensent les démocraties - Benjamin Morel, L’Impuissance de l’État

Deux titres sont déjà annoncés : en février 2026, Marcel Gauchet publiera Comment pensent les démocraties, consacré à l’évolution des idéologies démocratiques du XIXe siècle au néolibéralisme ; en septembre 2026, Benjamin Morel proposera L’Impuissance de l’État, qui analyse l’affaiblissement des pouvoirs publics et ses effets sur la souveraineté populaire.

