Les morts se ramassent à la pelle

Le premier qui dépasse les bornes, hop ! direct au compost. Mais Nolan Rhodes, lui, n’a rien d’un touriste ordinaire. Jouant autant de son charme que de sa lame, il est animé par une quête de vengeance implacable. Chaque année, à la date anniversaire, il tue un des responsables de l’ accident qui a brisé sa vie. Et il a gardé la meilleure pour la fin : Harper Starling.

Seul problème, cette dernière n’ est pas le monstre qu’il s’était imaginé… Quand un détective amateur débarque en ville sur la piste d’ un tueur en série, Harper et Nolan, particulièrement exposés du fait de leurs « hobbies » respectifs, s ’ accordent pour une trêve. Mais leur alliance à couteaux tirés les rapproche plus que prévu. Bientôt, leur attirance vire à l’ obsession et menace de faire exploser tous les secrets de Cape Carnage… y compris leur amour fragile.

Les Éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

Autrice best-seller n°1 du New York Times et sensation TikTok, Brynne Weaver a vendu les droits de ses livres dans plus de 15 pays. Sa précédente trilogie phénomène The Ruinous Love est en cours d’ adaptation.

Traduit de l'anglais par Lauriane Crettenand.

parution le 31 octobre 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com