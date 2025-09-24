Baudelaire détective malgré lui dans un Paris diabolique

Autour de lui gravitent des personnages aussi extravagants qu’inquiétants : un Ratier des égouts, une concierge lubrique, un ancien malfrat devenu curé qui s’adresse en bruxellois à une poupée travestie en Vierge Marie… Dans ce décor surréaliste, le poète se voit contraint de mener sa toute première enquête de détective.

Lui qui aime plonger dans la fange des bas-fonds pour en tirer de l’or ne pouvait rêver terrain plus propice…

Les Éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

Nadine Monfils, romancière, dramaturge, scénariste et réalisatrice belge, est l’autrice de plus de quatre-vingts ouvrages salués par de nombreux prix littéraires.

Parution le 3 octobre 2025.

Par Clément Solym

