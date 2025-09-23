Un nouveau directeur pour les Archives littéraires suisses à partir de 2026

Né en 1975, Lucas Marco Gisi a grandi près de Berne. De langues maternelles italienne et allemande, il a étudié la langue et la littérature allemandes, l’histoire et la philosophie aux universités de Berne et de Florence, avant d’obtenir un MAS en management public à la ZHAW (Université des sciences appliquées de Zurich).

Son parcours est marqué par une activité dense dans l’enseignement et la recherche : collaborateur scientifique et chargé de cours aux universités de Berne, Bâle et Lausanne, ainsi qu’à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW), il a également été professeur invité au Danemark et chercheur invité à l’Université de Californie, à Berkeley.

De 2009 à 2018, il a dirigé les archives Robert Walser à Berne. Depuis 2018, il codirige le service Recherche et mise en valeur des ALS, tout en enseignant à l’Université de Neuchâtel (depuis 2016). Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la littérature moderne.

Lucas Marco Gisi succède à Irmgard Wirtz Eybl, privat-docent, dont la Bibliothèque nationale suisse salue l’engagement et la contribution déterminante : sous sa direction, les Archives littéraires suisses sont devenues une institution de référence dans le champ scientifique. À partir de 2026, elle poursuivra toutefois son activité au sein des ALS en tant que responsable de projet scientifique. Elle pilotera, en collaboration avec l’EPFZ, le projet FNS « Cryptophilologie », consacré au philologue Jonas Fränkel, et ce jusqu’en 2027.

Créées en 1991 à l’initiative de Friedrich Dürrenmatt, les Archives littéraires suisses sont intégrées à la Bibliothèque nationale suisse. Elles conservent aujourd’hui plus de 400 fonds littéraires, incluant bibliothèques et archives d’auteurs des XXe et XXIe siècles.

La Bibliothèque nationale suisse a pour mission de collecter les Helvetica – textes, images et sons liés à la Suisse –, afin de préserver et transmettre la mémoire collective du pays. En collaboration avec d’autres institutions, elle garantit un large accès au patrimoine culturel. Institution patrimoniale centrale de l’Office fédéral de la culture, elle reflète la diversité et le plurilinguisme suisses, tout en promouvant cohésion et innovation.

Crédits photo : Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt et Lotti Geisler à la Kronenhalle de Zurich en 1966. (Metzger, Jack — ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com