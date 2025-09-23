Rabelais, le roi Arthur, Pierre Louÿs... Bouquins inaugure “Les Singuliers

Depuis plus de quarante-cinq ans, sous la direction actuelle de Jean-Luc Barré, également président de Plon depuis 2024, la collection souhaite incarner un esprit d’éclectisme, d’originalité et de rigueur intellectuelle, constituant un fonds d’une richesse inégalée. Dans son immense catalogue, où reposent parfois bien cachés des trésors insoupçonnés, « Les Singuliers » ambitionnent de faire surgir des œuvres sous une forme nouvelle, sublimée par la qualité de fabrication propre à Bouquins et par le talent du directeur artistique Philippe Apeloig.

Des ouvrages souples et ouverts à tous les genres

Chaque volume de la collection, conçu dans un format souple de 300 à 400 pages, se présente dans la continuité de l’esprit « Bouquins » : ouverture sans préjugés à tous les domaines et tous les genres, dialogue entre grands classiques et textes contemporains, redécouverte de pépites oubliées, précision et clarté des appareils critiques. L’ensemble témoigne d’un goût affirmé pour l’aventure littéraire et l’audace intellectuelle.

Dans une lettre adressée aux libraires, Clément Drouin, directeur littéraire de la collection, insiste sur le rôle essentiel des passeurs de littérature : « Ami(e)s libraires, nous savons à quel point votre rôle est essentiel à la transmission de notre passion commune pour ces œuvres uniques, désormais accessibles à un public élargi. Alors soyez sûr(e)s de notre volonté, ici réaffirmée, de continuer à tracer avec vous ce beau sillon de curiosité et d’audace, si singulier. »

La collection se distingue également par son identité visuelle forte. Les initiales « L » et « S », dessinées dans une police ultra-condensed et emboîtées comme un ex-libris monumental, envahissent la couverture. Déclinées en couleurs vives, pastel ou profondes, elles servent de cadre à la composition du nom de l’auteur et du titre de l’ouvrage en Canela, une typographie élégante et moderne aux résonances classiques.

La signature de collection, quant à elle, est composée en capitales Norms Pro, une linéale géométrique créée en 2017, dont la fluidité des formes (le « S » sinueux, le « G » arrondi, le « R » oblique) confère une identité forte et raffinée.

Ce travail graphique est l’œuvre de Philippe Apeloig, designer reconnu, diplômé de Duperré et de l’Ensad. Après un passage chez Total Design à Amsterdam, il signe en 1985 l’affiche de la première exposition du musée d’Orsay consacrée à l’architecture de Chicago. Lauréat en 1995 du Gold Award du Tokyo Type Director Club, il a collaboré avec le Louvre, conçu la signalétique du Louvre Abu Dhabi avec Jean Nouvel, imaginé logotypes (Musées de France, Notre-Dame de Paris, Office du tourisme de Rouen), et marqué le paysage graphique avec ses affiches de théâtre, d’expositions (dont la rétrospective Yves Saint Laurent au Petit Palais en 2010) ou encore l’habillage des parfums Issey Miyake. Son travail a été exposé dans de nombreux musées, de Paris à Tokyo en passant par Amsterdam, Madrid ou Mexico.

Une ouverture éditoriale audacieuse

Avec Poésie érotique de Pierre Louÿs, « Les Singuliers » inaugure, le 9 octobre prochain, une plongée dans l’un des versants les plus transgressifs de la littérature. L’ouvrage réunit plusieurs centaines de poèmes, dont plus de 200 inédits lors de leur première parution en « Bouquins ».

L’ensemble, établi et présenté par Jean-Paul Goujon, met en lumière la frénésie créatrice de Louÿs, mêlant érudition et humour dans une écriture érotique sans cesse renouvelée. Le volume, enrichi d’une préface inédite, compte environ 400 pages et sera proposé au prix de 16 €.

Les publications à venir comprennent :

Olivier Saillard, Une histoire de la mode (env. 350 pages, 16 €), une promenade érudite retraçant l’évolution du vêtement et de la haute couture, revue et augmentée de chapitres inédits sur les XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.

La Table ronde et le roi Arthur (env. 350 pages, 16 €), sous la direction de Danielle Régnier-Bohler, propose un ensemble de récits médiévaux méconnus, entre amour, merveilleux et quête initiatique, qui posent les bases de la tradition romanesque occidentale.

Rabelais, Pantagruel (env. 350 pages, 16 €), édition critique dirigée par Romain Menini, offrant le texte d’origine et une traduction en français contemporain, enrichie d’un appareil critique complet. Un outil précieux tant pour les étudiants (notamment les agrégatifs de 2026) que pour tout lecteur curieux.

