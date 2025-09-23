La sororité des Amazones mise à l’épreuve : Wonder Woman et Harley Quinn

Voilà qui suffit à déclencher des tensions. Certaines Amazones jugent la grossesse comme un scandale, une faute ou une trahison (morale, mais aussi mystique). D’autres — dont Diana/ Wonder Woman — cherchent à la protéger, craignant pour l’intégrité de la sœur, mais aussi pour la cohésion de la communauté. Un procès est même envisagé pour décider du sort de cette Amazone enceinte.

À ce moment-là surgit Harley Quinn : ancienne compagne du Joker, traumatisée par ses relations avec lui, elle cherche à fuir, demande asile et protection aux Amazones. Elle arrive sur Thémiscyra, avec ses hyènes, et sollicite le refuge des sœurs guerrières — acte à la fois de vulnérabilité et de défi.

La présence d’Harley accentue les divisions internes. Une Amazone (ou plusieurs) sème la discorde : opposée à accorder l’asile à une « étrangère », cette voix se fait le relais de la peur, des principes ancestraux, de la pression sociale. Au même moment, un navire approche de l’île, transportant une ancienne ennemie qui aspire à prendre la place d’Hippolyte comme reine — et cette ennemie a déjà une agente en place, qui agit dans l’ombre pour favoriser sa prise de pouvoir.

Wonder Woman se trouve ainsi à la croisée des chemins : médiatrice entre les sœurs, elle doit arbitrer entre tradition et changement, identité collective et compassion, stabilité et ouverture. Elle doit aussi dénouer les intrigues politiques : le complot pour remplacer Hippolyte, la contestation liée à la grossesse, l’arrivée d’Harley.

L’album suit ces lignes de tension — morale, politique, personnelle — jusqu’à une résolution qui, sans rompre complètement les équilibres, parvient à poser un regard plus nuancé sur ce que peut signifier la sororité, le pouvoir, et l’empathie. (Je ne donnerai pas tous les détails de la fin, pour ne pas spoiler outre mesure.)

Ce qui fonctionne (plutôt très bien)

L’album ne se contente pas d’un affrontement classique héroïque vs vilain. Il explore l’émancipation féminine, la tradition contre le renouveau, la peur de l’autre — ici incarné par Harley, mais aussi par la grossesse inespérée —, et la responsabilité du pouvoir. Le questionnement n’est jamais tranché de façon manichéenne. On sent un vrai effort pour creuser ce que signifient le devoir, la loyauté, la peur, la compassion.

Wonder Woman, en médiatrice, mais aussi en protectrice, est fidèle à sa dimension héroïque, mais plus humaine ici. Harley Quinn ne joue plus le rôle de simple chaos ambulant : son traumatisme, son désir de refuge, ses hésitations la rendent crédible, touchante. Les Amazones elles-mêmes ne sont pas uniformes — certaines craignent le changement, d’autres l’acceptent ; certaines défendent l’honneur, d’autres la justice. Cela donne de la profondeur.

Miki Montlló assure une narration visuelle dynamique. L’île de Thémiscyra est bien rendue : majestueuse, imposante, mais aussi fragile. Le trait, les couleurs, l’atmosphère — il y a de la gravité dans les scènes, de la tension dans les regards, des silences qui comptent. L’album joue sur ce contraste : la grandeur mythologique et le drame intime.

Ce qui marche un peu moins…

Par moments, les passages explicatifs (sur la tradition amazone, sur les conséquences ancestrales de la décision d’Hippolyte) alourdissent légèrement le rythme. Quelques scènes auraient gagné à être un peu plus resserrées ou plus visuellement implicites.

Le suspense politique (la rivale d’Hippolyte et ses agents infiltrés) est efficace, mais certains développements prévisibles : on devine assez tôt les ambitions des antagonistes. Moins d’imprévisibilité, peut-être, mais cela n’enlève pas l’intérêt.

Harley Quinn, bien que bien traitée, reste un peu en marge du cœur amazone pendant une partie du récit : sa place de « demandeuse d’asile » la rend dépendante de la dynamique de Thémiscyra plutôt qu’actrice et virevoltante.

Alors, on achète ?

Eh ben oui… La Souffrance et le Don est une réussite, tant sur le plan narratif que visuel. C’est un album qui séduit par sa capacité à mêler action, mythologie, conflit intérieur — et à faire de la compassion, non pas une faiblesse, mais une force.

Ce qui surprend agréablement, c’est la manière dont l’audace (Harley Quinn sur Thémiscyra) et la tradition (les règles des Amazones) se confrontent sans que l’un des deux camps soit sommée de fuir : l’équilibre des valeurs est exploré. Les amateurs de DC, comme les lecteurs moins familiers des comics de super-héroïnes, y trouveront de la matière : du spectacle, de la réflexion, de l’émotion.

