Des lettres inédites de Marcel Proust dévoilées pour la première fois à Paris

La première exposition, présentée du 9 octobre au 21 novembre 2025, dévoile une sélection rare de manuscrits autographes issus de la collection de Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires. Ces lettres inédites de Marcel Proust, écrites entre 1886 et 1921, sont adressées à des destinataires aussi variés que son grand-père Nathé Weil, la comtesse de Chevigné, le cinéaste Jean Epstein ou encore l’écrivain Léon-Paul Fargue.

On y découvre ses réflexions littéraires sur Paul Valéry, la genèse de Du côté de chez Swann, mais aussi des confidences plus personnelles, de ses spéculations boursières à ses demandes officielles pour la Légion d’honneur. L’exposition présente également une pièce exceptionnelle : le seul exemplaire complet de Lundi, la revue de lycéens du lycée Condorcet où Proust publia ses premiers textes en 1887-1888.

La seconde exposition, du 12 novembre 2025 au 5 janvier 2026, met en lumière les créations de l’artiste Marlène Burget. Ses sculptures en résine, inspirées de l’univers proustien, donnent corps à des scènes emblématiques : un déjeuner chez Madeleine Lemaire, la calèche de Swann, les jeunes filles en fleurs ou encore une grande scène de bal. Un buste de Proust, acquis par l’hôtel, sera parallèlement exposé dans la cour du lycée Condorcet, rappelant les années d’études de l’écrivain.

À LIRE - La BnF veut préserver l’unité d’un fonds proustien unique au monde

Un programme littéraire riche

Les expositions sont accompagnées de quatre soirées littéraires :

9 octobre : Proust et ses éditeurs, une rencontre entre Pascal Fouché et Nicolas Ragonneau autour de la correspondance avec Grasset et Gallimard.

22 octobre : remise des prix des concours de lectures et pastiches proustiens, suivie du don d’un tableau de Lucas del Baldo à l’association des Amis de Marcel Proust.

12 novembre : lecture par Ivan Morane de la correspondance entre Proust et Geneviève Straus, lors du vernissage des sculptures de Marlène Burget.

20 novembre : conférence d’Emily Eells consacrée au peintre John Singer Sargent, en lien avec l’exposition Éblouir Paris au musée d’Orsay.

Enfin, le 2 décembre, une soirée hommage sera dédiée à Jacques Rivière avec la réédition de son roman Florence et la publication de sa correspondance inédite. Sa petite-fille, Agathe Corre-Rivière, ainsi que les éditeurs scientifiques des deux ouvrages seront présents.

Crédits photos : Ingrid Hoffman - Hôtel littéraire Le Swann



Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com