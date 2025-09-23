Merci de me faire cet honneur. Je suis très touchée d’être invitée à dire quelques mots. Une traductrice est d’abord une lectrice et la lecture de ce roman est une expérience transformatrice. Rares sont les textes littéraires qui laissent une telle empreinte. Il faut un talent extraordinaire, celui de John, pour composer un livre aussi lumineux sur des thématiques aussi lourdes que l’abus, la culpabilité, le déni et la quête de la vérité.

J’ai découvert et traduit les quatre parties au fur et à mesure de leur publication, à intervalles de six mois. Chacune de ces quatre périodes a été un moment exaltant de communion avec des personnages merveilleusement humains, les destins de survivants qui luttent contre le silence, celui de la société et celui qui les anesthésie à l’intérieur.

Et le travail final sur l’ensemble des quatre textes m’a offert une autre perspective sur la construction subtile de la polyphonie dans ce roman : comment restituer tous ces fils entre les narrateurs, les narrateurs et leur élément de prédilection, les transformations intimes ?

J’ai le privilège de traduire et connaître John depuis 10 ans, depuis Les fureurs invisibles du cœur.

6 livres ensemble.

6 moments extraordinaires dans ma vie de traductrice, grâce à John, toujours disponible, généreux, sensible aux enjeux de la traduction et grâce à l’équipe des Éditions JC Lattès, qui me gâte en me confiant ces romans magnifiques et avec qui les échanges sont toujours enrichissants et chaleureux.

Merci infiniment à la FNAC pour cette reconnaissance du formidable talent de John.

J’ai rarement été aussi comblée.

Crédits photo : John Boyne et Sophie Aslanides - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

