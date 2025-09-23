Prix de la Porte Dorée 2025 : les sélections littérature et BD

Nouveauté cette année : la cérémonie de remise des prix se tiendra désormais en novembre, distinguant des ouvrages publiés dans l’année en cours, il sera donc remis en automne et non au printemps comme les années précédentes.

Séléction des romans (Prix littéraire 2025)

La joie ennemie de Kaouther Adimi (Stock / Ma nuit au musée)

Au grand jamais de Jakuta Alikavazovic (Gallimard)

Le corbeau qui m’aimait d’Abdelaziz Baraka Sakin, traduit de l’arabe par Xavier Luffin (Zulma)

Journal d’un exilé d’Amadou Barry (Julliard)

L’oiseau de Bergen-Belsen de Florence Schulmann (Grasset)

Ma grand-mère et le Pays de la poésie de Minh Tran Huy (Flammarion)

Bandes dessinées (Prix BD 2025)

Em Silêncio d'Adeline Casier (La Boîte à Bulles)

Les sœurs Jacob de Marie Desplechin et Fred Bernard (Les Arènes BD)

L’âge d’eau de Benjamin Flao (tomes 1 et 2, Futuropolis)

Le dernier costume n’a pas de poche de Laurent Galandon et Paolo Castaldi (Futuropolis)

Moheeb sur le parking de Clara Lodewick (Les Ondes Marcinelle)

Hazara Blues. Paris-Téhéran-Kaboul de Reza Sahibdad et Yann Damezin (Sarbacane)

Babouchka et Dedouchka d'Emma Siniavski (Sarbacane)

Cette année, le Prix BD élargit son champ : il intègre désormais les thématiques de l’Aquarium tropical, en lien avec la préservation de la biodiversité et les impacts environnementaux des activités humaines.

Composition des jurys

Prix littéraire

Présidente : Olivia Elkaïm (romancière, journaliste)

Membres : Hemley Boum, Sylvain Bourmeau, Elgas, Laëtitia Guédon, Caroline Hinault, Baptiste Liger, ainsi que des élèves de lycées de Montreuil et Noisy-le-Grand.

Prix BD

Président : Fabien Toulmé (auteur de BD)

Membres : Sonia Déchamps, Lise Kennel, Kamel Khélif, Karim Miské, et un représentant du Book Club du Pass Culture.

À LIRE - Prix de la Porte Dorée : une piqûre d’altérité en pleine époque de repli

L'édition précédente, à l’issue des délibérations des jurys, le Prix littéraire a distingué Caroline Hinault pour son roman Traverser les forêts, publié aux éditions du Rouergue, tandis que le Prix BD a couronné Kamel Khélif pour Dans le cœur des autres, paru aux éditions Le Tripode.

Crédits photo : Kei Lam

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com