Prix de la Porte Dorée 2025 : les sélections littérature et BD

Le Palais de la Porte Dorée a dévoilé la sélection 2025 de ses deux distinctions littéraires : la 17e édition du Prix littéraire et la 5e du Prix BD. 6 romans et 7 bandes dessinées sont en lice, choisis par un comité interne, autour des thématiques du musée et de l’aquarium : migrations, exil, identités plurielles, discriminations, biodiversité et enjeux écologiques. Les prix seront remis le mardi 25 novembre 2025 au Palais de la Porte Dorée, à l’issue du vote des jurys composés de spécialistes du monde culturel et scientifique.
Le 23/09/2025 à 11:13 par Ewen Berton
Publié le :
23/09/2025 à 11:13
Nouveauté cette année : la cérémonie de remise des prix se tiendra désormais en novembre, distinguant des ouvrages publiés dans l’année en cours, il sera donc remis en automne et non au printemps comme les années précédentes.
La joie ennemie de Kaouther Adimi (Stock / Ma nuit au musée)
Au grand jamais de Jakuta Alikavazovic (Gallimard)
Le corbeau qui m’aimait d’Abdelaziz Baraka Sakin, traduit de l’arabe par Xavier Luffin (Zulma)
Journal d’un exilé d’Amadou Barry (Julliard)
L’oiseau de Bergen-Belsen de Florence Schulmann (Grasset)
Ma grand-mère et le Pays de la poésie de Minh Tran Huy (Flammarion)
Em Silêncio d'Adeline Casier (La Boîte à Bulles)
Les sœurs Jacob de Marie Desplechin et Fred Bernard (Les Arènes BD)
L’âge d’eau de Benjamin Flao (tomes 1 et 2, Futuropolis)
Le dernier costume n’a pas de poche de Laurent Galandon et Paolo Castaldi (Futuropolis)
Moheeb sur le parking de Clara Lodewick (Les Ondes Marcinelle)
Hazara Blues. Paris-Téhéran-Kaboul de Reza Sahibdad et Yann Damezin (Sarbacane)
Babouchka et Dedouchka d'Emma Siniavski (Sarbacane)
Cette année, le Prix BD élargit son champ : il intègre désormais les thématiques de l’Aquarium tropical, en lien avec la préservation de la biodiversité et les impacts environnementaux des activités humaines.
Présidente : Olivia Elkaïm (romancière, journaliste)
Membres : Hemley Boum, Sylvain Bourmeau, Elgas, Laëtitia Guédon, Caroline Hinault, Baptiste Liger, ainsi que des élèves de lycées de Montreuil et Noisy-le-Grand.
Président : Fabien Toulmé (auteur de BD)
Membres : Sonia Déchamps, Lise Kennel, Kamel Khélif, Karim Miské, et un représentant du Book Club du Pass Culture.
L'édition précédente, à l’issue des délibérations des jurys, le Prix littéraire a distingué Caroline Hinault pour son roman Traverser les forêts, publié aux éditions du Rouergue, tandis que le Prix BD a couronné Kamel Khélif pour Dans le cœur des autres, paru aux éditions Le Tripode.
Crédits photo : Kei Lam
Par Ewen Berton
