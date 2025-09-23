Des auteurs unis pour le Liban : un recueil littéraire au profit de l’UNICEF

Ce recueil rassemble les textes de figures reconnues du monde littéraire et culturel liées au pays, parmi lesquelles Rima Abdul Malak, Céline Bentz, Manuel Carcassonne, Sorj Chalandon, Sabyl Ghoussoub, Noémie Honein, Sofia Karampali Farhat, Amin Maalouf, Charif Majdalani, Joy Majdalani, Georgia Makhlouf, Diane Mazloum, Alexandre Najjar, Frédéric Paulin, Joseph Safieddine et Pozla, ainsi qu’Hyam Yared. Tous partagent un lien étroit avec le Liban et ont choisi de mettre leur plume au service d’un projet commun.

Un soutien concret aux enfants libanais

Les fonds récoltés grâce à la vente de ce recueil seront intégralement reversés à l’UNICEF, afin d’appuyer son action sur le terrain. L’organisation estime que 1,9 million d’enfants sont aujourd’hui directement touchés par une crise humanitaire d’une ampleur inédite. Les contributions permettront de financer des programmes garantissant l’accès à l’eau potable, à une alimentation suffisante, à des soins de santé, mais aussi à l’éducation et à un accompagnement psychosocial, indispensables à leur reconstruction.

À travers cette publication, les auteurs affirment leur volonté de ne pas laisser le Liban sombrer dans l’oubli et d’apporter un soutien tangible aux plus vulnérables. Ce recueil se présente ainsi comme une passerelle entre la littérature et l’action humanitaire, unissant la force des mots à la nécessité d’agir.

Par Ewen Berton

