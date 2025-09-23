Springsteen : Deliver Me From Nowhere, d'après un livre de Warren Zanes

Paru en 2023, mais resté inédit en français, Deliver Me from Nowhere se concentre sur Nebraska, le 6e album studio de Bruce Springsteen. L'auteur compositeur, avec les membres de son groupe, est alors largement connu, avec plusieurs albums cultes comme Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978) et The River (1980).

Particulièrement exposé au feu médiatique ainsi qu'à la pression qui accompagne les grands succès populaires, Springsteen doit alors retourner aux sources de sa musique et de son inspiration... Une quête qui donnera naissance à Nebraska.

Warren Zanes, musicien et auteur américain, a signé plusieurs biographies et ouvrages critiques, notamment consacrés à Tom Petty. Ses livres restent inédits en français.

Deliver Me from Nowhere, le film, est réalisé par Scott Cooper, qui en signe également le scénario. La sortie en salles est prévue pour le 22 octobre prochain.

