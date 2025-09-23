Les auteurs doivent défendre la nature” : un manifeste mondial

Que peut la littérature face au réchauffement climatique et à l'exploitation effrénée du vivant, au détriment de l'équilibre naturel ? Beaucoup, selon l'organisation PEN International, fondée en 1921 à Londres afin de « promouvoir la camaraderie et la coopération intellectuelle entre les auteurs de tous les horizons ».

Président de PEN International depuis 2021, l'écrivain kurde Burhan Sönmez, aux côtés de sa prédécesseure américaine Jennifer Clement, a présenté, lors du 91e congrès de l'organisation, un Manifeste sur la protection de la nature. Ce document vient compléter la Charte de PEN International, approuvée en 1948 à Copenhague.

Cette dernière affirme notamment que la littérature « ne connaît pas de frontières et doit rester une monnaie d'échange entre les peuples malgré les bouleversements politiques ou internationaux ». Le Manifeste sur la protection de la nature ajoute que, si la littérature « ne connaît pas de frontières », « la nature non plus ».

Le réseau PEN, avance encore le Manifeste en préambule, défend et protège « celles et ceux qui écrivent, souvent au péril de leur vie, sur la destruction de notre planète et sur la nécessité de réparer ce qui peut encore l'être ». Et assure que la littérature et l'imagination revêtent une importance particulière dans la protection de la nature.

Des signataires engagés

À la fois « déclaration et appel à l'action », le Manifeste sur la protection de la nature invite les écrivains à mettre leur art au service de la protection de l'environnement et de la défense du vivant.

De premiers signataires sont venus valider le message porté par le Manifeste, avec leur signature. L'autrice polonaise Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature 2018, figure aux côtés de son collègue australien, J. M. Coetzee, lauréat de la récompense en 2003. Très engagée sur ces sujets également, l'autrice canadienne Naomi Klein fait partie des signataires, avec Yann Martel, Anthony Doerr, Sofi Oksanen, Vida Ognjenovic, Viv Groskop, Lemn Sissay ou encore Homero Aridji.

Le Manifeste porte 10 engagements pris par les membres du réseau PEN, notamment celui d'« écrire, lire et agir en étant conscient que les modes de vie des civilisations du monde entier doivent évoluer vers des pratiques plus harmonieuses ». Les auteurs s'efforcent par ailleurs de « réclamer la justice dans tous les aspects de l'existence, ce qui implique que la nature doit être considérée avec respect et responsabilité ».

À LIRE - “Stop à l'anxiété climatique” : dans les gares SNCF, la pub déraille ?

Par leurs écrits et leurs déclarations publiques, ils se font aussi les défenseurs de la nature « contre les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements » et luttent pour la « liberté » du vivant.

Le manifeste, en anglais, est accessible ci-dessous en intégralité.

Photographie : Un oiseau pris dans une flaque de mazout, sur l'île de Touzla, en Ukraine, en 2006 (Marine Photobank, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com