#Théâtre

France 4 diffuse la pièce Le discours, de Fabcaro

Paru en 2018 dans la collection blanche, Le discours marquait le retour de Fabrice Caro aux éditions Gallimard, douze ans après Figurec. Le succès fut au rendez-vous, avec une déclinaison au cinéma (Laurent Tirard, 2020), mais aussi sur les planches. France 4 et france.tv diffusent une captation de cette pièce.

Le 23/09/2025 à 09:34 par Dépêche

|

Publié le :

23/09/2025 à 09:34

Dépêche

ActuaLitté

Cette pièce, écrite par Fabcaro et adaptée par Simon Astier, est une œuvre profondément humaine, mêlant comédie et réflexion sur les aléas de la vie moderne, les relations humaines et la quête de sens à travers des dialogues riches et vifs.

Cette captation, interprétée par Simon Astier, vise à transposer l'expérience théâtrale de manière cinématographique, en offrant au spectateur une immersion intime tout en préservant l'essence et l'énergie du texte.

Adrien a 40 ans.

Aujourd’hui, il dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage.

Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer il lui conseille de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être merveilleux.

Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. Non. On attend de lui quelque chose de « merveilleux ».

Il se retrouve en réalité investi d’un geste messianique sur lequel reposent la qualité d’une cérémonie élaborée depuis des mois, la cohésion de deux familles entières, l’avenir affectif de sa sœur, et peut-être même sa santé mentale.

Mais ce n’est pas tout…

 

– Synopsis de la pièce Le discours

Adapté et interprété par Simon Astier, Le discours, version théâtre, a été mis en scène par Catherine Schaub. Cette production Robin Production, Ardent (Sixtine Groupe) et Calt Production a été captée le 16 juin 2025 au Théâtre Michel (Paris), pour une réalisation assurée par Lionel Chabert.

À LIRE - Ne pas hurler : le roman autobiographique de Gringe adapté à l'écran

La captation du Discours sera diffusée le dimanche 5 octobre à 21h sur France 4 et sera disponible à la demande sur france.tv.

Le livre de Fabrice Caro, grand format et poche confondus, s'est écoulé à plus de 345.000 exemplaires, selon Edistat.

Photographie : Simon Astier © Emilie Brouchon

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Le discours

Fabrice Caro

Paru le 06/02/2020

224 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072873904
9782072873904
© Notice établie par ORB
plus d'informations

