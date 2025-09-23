Découvrez les quatre finalistes du Prix des Deux Magots 2025

Une deuxième délibération du jury s'est tenue, afin de réduire la liste à quatre finalistes. Le nom du ou de la lauréat·e sera ensuite proclamé le lundi 6 octobre 2025 à 12h30, au Café des Deux Magots.

Les finalistes :

Feurat Alani, Le ciel est immense, JC Lattès

Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade, Gallimard

Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitude

Victor Pouchet, Voyage voyage, L’Arbalète

Cette seconde sélection illustre la richesse et la diversité des ouvrages défendus dans le cadre du Prix des Deux Magots : on y trouve aussi bien le récit intimiste de Victor Pouchet qu’un vaste roman de société comme celui de Joseph Incardona. Elle distingue également une nouvelle voix littéraire avec le premier roman de Lucie-Anne Belgy, tandis que Feurat Alani se démarque par l’originalité de son propos. En définitive, cette liste reflète l’esprit d’un prix résolument vivant, ouvert et curieux. — Étienne de Montety

À LIRE — Le Prix des Deux Magots 2024 : le talent en ligne de mire

Le jury du Prix des Deux Magots :

Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain

Laurence Caracalla, journaliste

Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur

Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain

Pauline Dreyfus, écrivain

Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivain

Jessica Nelson, écrivain et cofondatrice des Éditions des Saints Pères

Marianne Payot, journaliste

Abel Quentin, écrivain

Une tradition d’indépendance

Créé en 1933 en réaction à un prix Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots est l’un des plus anciens prix littéraires français. Fidèle à l’esprit d’indépendance et d’audace du célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, il distingue chaque année un roman ou un essai en langue française, mettant en lumière soit un talent émergent, soit un auteur injustement méconnu.

Le jury conserve une liberté totale dans ses choix et peut distinguer des œuvres de genres variés. Le prix est doté de 7700 € et offre également à son lauréat une table ouverte aux Deux Magots pendant un an.

Au fil des décennies, de nombreux auteurs prestigieux ont été récompensés : Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou encore Jérôme Garcin.

À LIRE — "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous"

Aujourd’hui présidé par Étienne de Montety, le Prix des Deux Magots s’impose comme un moment incontournable de la rentrée littéraire d’automne. Le ou la 92ᵉ lauréat·e sera dévoilé·e le lundi 6 octobre 2025 à 12h30, toujours au Café des Deux Magots. Il ou elle succédera à Jean-Pierre Montal, lauréat 2024 pour son roman La Face nord (Éditions Séguier).

Crédits photo : David Maurel / Prix des Deux Magots

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com