Chateaubriand vu par Jean d’Ormesson : un inédit sort en novembre

En juin dernier, nous évoquions avec Héloïse d’Ormesson l’entrée des archives de son père, Jean d’Ormesson, à la BnF, conformément au vœu qu’il avait exprimé. Une soixantaine de chemises cartonnées, remplies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoignaient alors les collections de la Bibliothèque. Le travail de classement n’était pas encore totalement achevé et l’on constatait qu’aucun inédit ne semblait devoir surgir de cet immense fonds. Mais, comme dans toute belle histoire, le véritable trésor n’attendait que le tout dernier jour pour se révéler…
Le 22/09/2025 à 19:04 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
22/09/2025 à 19:04
Jean d’Ormesson haïssait le rangement et ne jetait rien, confie sa fille : journaux, billets de cinéma, lettres, enveloppes couvertes de notes, jusqu’à ses copies de khâgne conservées plus de soixante-dix ans. Ses manuscrits et tapuscrits s’accumulaient dans un joyeux désordre, envahissant chaque recoin de la maison familiale devenue bibliothèque.
À sa mort, elle entreprit le tri, mais ce travail de mémoire, à la fois immense et intime, se révéla trop lourd ; elle l’abandonna souvent, submergée par l’ampleur de la tâche et par l’émotion. Il fallut plus de sept ans avant que Héloïse d’Ormesson et sa mère se sentent prêtes à confier ce trésor à la Bibliothèque nationale de France, comme il l’avait souhaité, pour qu’il soit à la fois protégé et accessible à tous.
En juin 2024, elle contacta Gilles Pécout, président de la BnF, qui accueillit cette démarche avec enthousiasme et chargea l’historien et conservateur à la BnF, Charles-Eloi Vial, de l’inventaire. Pendant près d’un an, à raison de rendez-vous hebdomadaires, il tamisa patiemment cette montagne de papiers, isolant les pièces qui formeraient le fonds Jean d’Ormesson. Ses découvertes — correspondances, carnet militaire, ébauches de romans, brouillons de discours — firent revivre l’écrivain au fil des pages, même si aucun inédit ne semblait émerger...
« Charles-Éloi, revenu une ultime fois pour vérifier ce qu’il avait soigneusement inventorié, a découvert au détour d’un placard le manuscrit inattendu. Derrière une journée entière de classement, c’est une véritable pépite qui surgissait », partage avec nous l'éditrice.
Dans une préface à l'inédit qui paraîtra le 13 novembre prochain, elle confie : « La question de savoir s’il existait un inédit de mon père m’a été maintes fois posée après le 5 décembre 2017 (ndr : date du décès de Jean d'Ormesson). J’étais convaincue qu’en dépit des archives monumentales qu’il avait accumulées, il n’avait laissé derrière lui aucun texte, si ce n’est une ou deux chroniques qu’il aurait renoncé à publier ou simplement oubliées. »
Lors de ce dernier rendez-vous, en juin 2025, Héloïse d’Ormesson désigna à Charles-Eloi un placard où reposaient des textes de jeunesse, parmi lesquels figurait le premier jet de L’Amour est un plaisir, tout premier roman de son père, paru en 1956. C’est là, dissimulée au milieu des feuillets, qu’une liasse d’une centaine de pages, sans titre, surgit : elle semblait constituer l’esquisse inédite d’une biographie de Chateaubriand. « Charles Eloi m’a confié la liasse, afin que je détermine ce qu’il convenait d’en faire », raconte-t-elle.
Craignant de voir se perdre ces fragiles feuilles volantes, elle retourna le week-end suivant chez sa mère, afin de les examiner avec plus de soin et d’attention. « J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait de l’ébauche de Mon dernier rêve sera pour vous, biographie sentimentale de Chateaubriand, que mon père publierait en 1982. Lorsque j’entrepris de déchiffrer les premières et les dernières lignes, il m’est apparu qu’il s’agissait d’un texte complet, sans rapport avec la biographie parue chez Lattès. Je n’osais y croire : c’était un inédit ! »
En avançant dans sa lecture, elle a relevé des différences marquées avec l’ouvrage publié, où l’accent porte sur les femmes qui entourèrent l’auteur des Mémoires d’outre-tombe. Dans le texte des années 1950, en revanche, cette dimension est bien moins développée, au profit d’un Chateaubriand davantage envisagé sous son versant politique.
Cette dernière a néanmoins tempéré son enthousiasme : « Je devais établir la nature de ce texte avant toute annonce. S’agissait-il d’une simple curiosité, qu’il était inutile de publier ? D’un texte qui n’intéresserait que… » Ces manuscrits, difficiles à déchiffrer, ont demandé un véritable effort de relecture, mais plus elle avançait dans la lecture, plus elle « retrouvait la plume » de son père, « enthousiaste, enlevée, malicieuse. Cet éloge de Chateaubriand possédait son charme si caractéristique. À l’évidence, cet essai méritait d’être publié. Le miracle s’était produit, l’année même de son centenaire. »
Daté de 1958, deux ans après la parution de son premier roman, L'amour est un plaisir, Quand l’Enchanteur vint au monde retrace l’histoire de « celui pour qui vivre était plus que vivre ». Pour Héloïse d'Ormesson, on y saisit la fascination du jeune auteur pour son illustre aîné, et on y devine l’identification naissante du romancier débutant à l’inépuisable mémorialiste. « Il est fasciné, le cite abondamment parce qu’il le connaît intimement, mais surtout parce qu’il perçoit le parallélisme entre leurs deux vies : des écrivains qui sont aussi des hommes publics, engagés politiquement, et tributaire d'une vieille famille. Les deux ont suscité l’angoisse de leurs parents face à leur désir d’écrire ; mon père, lui, en parlait longuement lors de promenades en forêt avec son propre père. »
Dans cet inédit, Jean d’Ormesson célèbre l'auteur d'Atala comme « un des esprits les plus attachants de notre littérature », et complète sa fille, « cette définition semble tout autant s’appliquer à lui-même. Entre les pages de cette biographie en miroir se dessine déjà, en filigrane, celui qui allait devenir Jean d’Ormesson. »
Reste une question : pourquoi ne l’avait-il pas fait paraître, alors qu’on a retrouvé un contrat signé avec les éditions Julliard, son éditeur de l’époque ? « Sans doute parce qu’il n’était encore qu’un primo-romancier, et que personne ne se serait intéressé au texte d’un jeune inconnu osant se confronter à un monument de la littérature classique. Il choisit plutôt d’asseoir sa réputation de romancier, comme en témoignent les parutions de Du côté de chez Jean en 1959 et d’Un amour pour rien en 1960 », analyse l'éditrice.
Le texte sera proposé quasiment tel quel, avec quelques ajustements mineurs - corrections de répétitions, légères retouches. Le tirage devrait s’établir entre 40.000 et 50.000 exemplaires.
Écrivain, académicien, journaliste et directeur du Figaro, Jean d’Ormesson, issu d’une vieille famille aristocratique, maniait la plume avec une érudition légère et brillante. Il a laissé une œuvre foisonnante, composée de romans, de chroniques et de méditations sur le temps, Dieu, l’amour ou encore la beauté.
Il fut le premier écrivain français à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Bibliothèque de la Pléiade. Cet honneur exceptionnel lui fut accordé en 2015 avec la parution de deux volumes réunissant une sélection de ses textes, sous la direction de Jean-Luc Barré. Rare distinction, jusque-là réservée uniquement à des auteurs étrangers tels que Milan Kundera ou Mario Vargas Llosa, elle consacrait l’élégance, la constance et la popularité d’un auteur longtemps considéré comme « trop léger » pour figurer dans ce panthéon littéraire.
Crédits photo : Lefalher (CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
