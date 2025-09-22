Automne en Librairies 2025 : 10 ans de rencontres littéraires en PACA

L’éditeur mis à l’honneur est L’Arche, maison fondée il y a 75 ans, connue pour son répertoire théâtral et ses écritures orales et performatives.

Parmi les invité·es, on retrouve Jessica Biermann Grunstein (Nos territoires, éd. de L’Arche), Rébecca Chaillon (Boudin Biguine Best of Banane, éd. de L’Arche), Sonia Chiambretto (Peines mineures, éd. de L’Arche), Fabrice Melquiot (La Contrebande, éd. de L’Arche), Diglee (Les ami.es, c’est la vie !, éd. La ville brûle), Marion Dubreuil (Mazan, la traversée du Styx, éd. du Globe).

Mais aussi Régis Jauffret (Maman, éd. Récamier), Ramsès Kefi (Quatre jours sans ma mère, éd. Philippe Rey), Clara Lodewick (Moheeb sur le parking, éd. Dupuis), Virginie Morgand (Artistes !, éd. Dada), Séphora Pondi (Avale, éd. Grasset) et Laurine Roux (Trois fois la colère, éd. du Sonneur).

L’événement repose sur un large réseau de librairies indépendantes implantées à Marseille, Arles, Avignon, Nice, Gap, Orange, Banon, Salon-de-Provence, Carpentras ou encore Vitrolles. Soutenu par la Sofia, la DRAC, la Région Sud, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la Métropole et la Ville de Marseille.

Ainsi que par plusieurs partenaires culturels tels que Le Méjan, Rosmerta ou le Théâtre des Doms, Automne en Librairies célèbre dix ans d’échanges et de découvertes littéraires en faisant dialoguer des écritures multiples, entre théâtre, roman, bande dessinée, poésie et illustration

La programmation complète est disponible sur le site des Librairies du Sud.

