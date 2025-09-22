Franck Thilliez accusé de plagiat par une autrice québécoise

Dans la poursuite, relayée par le média québécois La Presse, il est écrit qu’« une analyse comparative des romans Terminal Grand Nord (2019) et Chaîne de glace (2022) de la demanderesse, et Norferville (2024) du défendeur, révèle un nombre important d’emprunts sans équivoque aux œuvres de la demanderesse, et ce, à plusieurs niveaux, notamment des paraphrases, des enjeux des personnages, des nœuds dramatiques, etc. ».

La plainte souligne que même certains noms inventés par Isabelle Lafortune, dont le beau-père fut un des fondateurs de Schefferviller, comme le personnage d’Angelune, se retrouvent dans le livre de l'auteur français.

Et d’ajouter : « Le fait de modifier certaines caractéristiques reproduites ou de les intégrer dans une œuvre dont la trame narrative est différente de celle de la demanderesse n’a pas pour effet d’écarter la prétention selon laquelle une partie importante de son œuvre a été reproduite. »

Des allégations "blessantes"

Lors du Salon du livre de Montréal, en novembre 2024, elle assure avoir interrogé Franck Thilliez au sujet de Terminal Grand Nord. Selon la poursuite, celui-ci aurait « avoué avoir lu et adoré » son roman et « s’en être servi pour ses recherches ». À la même période, Isabelle Lafortune découvre qu’une coproduction française s’est associée à une société québécoise pour adapter en série le roman de Thilliez. Ce qui l'aurait « outrée », car une semaine plus tôt, dans une entrevue accordée au Journal de Montréal, l’écrivain n’avait fait aucune référence à son propre livre.

Au cours des mois de mars et avril, des discussions ont eu lieu entre les deux parties, sans déboucher sur un accord. Franck Thilliez, auteur d’une vingtaine de romans et dix millions d’exemplaires vendus, rejette catégoriquement les accusations et affirme être « blessé par ces allégations ».

Sollicité par La Voix du Nord, il déclare : « Je suis au courant des récriminations de Mme Lafortune que je conteste fermement. J’apprends par la presse qu’elle aurait engagé une procédure judiciaire au Québec, mais à ce jour, ni mon éditeur ni moi n’avons reçu d’assignation. Si cela devait être le cas, je ferais naturellement valoir mes droits car je ne peux accepter que ma réputation et mon intégrité soient ainsi mises en cause. »

750.000 € réclamés

À LIRE — Un proche de Sarkozy et Macron attaque sa biographie non autorisée

Dans sa requête, Isabelle Lafortune estime que l’ampleur des ressemblances constitue « de la contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d’auteur ». Au total, la somme réclamée atteint 1,2 million $ (750.000 €), dont 100.000 $ (62.000 €) de dommages punitifs. L’autrice demande également à être indemnisée pour l’adaptation télévisuelle en cours d’écriture du roman de Thilliez, qu’elle considère comme une « perte d’opportunité » pour l'adaptation télévisuelle de son propre univers littéraire.

Contacté par ActuaLitté, Fleuve est formelle : « Ces deux romans n’ont rien de commun, si ce n’est un fait historique parfaitement connu, véritable scandale d’État largement documenté au Canada, qui a été raconté dans de nombreux articles, reportages, livres, documentaires, etc. » Et de compléter : « Les deux livres dont il est question n’ont en commun ni la trame narrative, ni l’intrigue, ni l’atmosphère. Comme pour chacun de ses 22 romans, Franck Thilliez a fourni un travail de recherche documentaire abondant, il a étudié des dizaines de textes et d’archives. Ce roman fait partie de ces lectures, au même titre que beaucoup d’autres. »

Par ailleurs, la maison précise qu’il n’existe à ce jour aucun dépôt de plainte effectif, ni examen, ni procédure judiciaire en cours, et qu’aucune assignation n’a été reçue par l’éditeur.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com