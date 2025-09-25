Meurtres au nord de Lyon

Grâce Assoumline tenait la maison d’une main ferme, tandis que sa sœur se consacrait à la peinture, exposant ses œuvres sous le pseudonyme de Lizzie Fleur. C’est elle qui, la première, sollicita l’aide de Torpédo & Amer : un fantôme, affirmait-elle, la tourmentait sans relâche.

Les détectives hésitèrent à se saisir de l’affaire. Finalement, Torpédo passa une nuit dans l’atelier de l’artiste. Elle n’y vit aucune apparition, mais sentit l’atmosphère malsaine et étouffante des lieux. Convaincus qu’il fallait creuser, les enquêteurs poursuivirent et découvrirent bientôt le « fantôme » : une junkie, réfugiée dans le grenier, qui semblait y attendre la mort. On crut l’enquête close.

Pourtant, peu de temps après, les deux sœurs furent assassinées, l’une après l’autre. Cette violence inattendue happa les détectives dans un dédale infernal digne de Piranèse, où tout n’était qu’illusions et pièges. En fouillant le passé de la famille Assoumline, Torpédo et Georges Amer s’enfoncèrent dans les ténèbres : les morts n’étaient pas ceux que l’on croyait, les vivants se révélaient monstrueux, et l’innocence, rare, toujours menacée.

Peu à peu, ils mirent au jour un complot familial d’une cruauté insoutenable. Ils menèrent leur enquête à terme, mais nullement indemnes. Longtemps, ils se reprochèrent d’avoir prêté foi à cette histoire de fantôme.

Les éditions ABAK nous en offrent les premières pages en avant-première :

Gérard Laveau est né en 1946, au cœur d’un pays de forêts et d’étangs, au nord de Lyon. Il a exercé de nombreux métiers, dont celui de directeur d’imprimerie. Lecteur passionné, il n’a jamais cessé d’écrire. Installé aujourd’hui dans le Sud, il partage son temps entre la lumière méditerranéenne, la musique baroque, la peinture impressionniste… et bien sûr, la littérature.

En 1995, il décide de s’aventurer dans le roman policier. Il crée alors Georges Amer, détective lyonnais, écrivain à ses heures et amant malchanceux. Son double rêvé, son alter ego romanesque. De cette inspiration naîtront sept volumes consacrés aux enquêtes de l’agence Amer.

