Pour les auteurs publiés par Hachette, faut-il “déserter Bolloré” ?

Le collectif Désarmer Bolloré, à l'origine de plusieurs actions spectaculaires contre l'homme d'affaires breton et critique de l'orientation réactionnaire de plusieurs médias du groupe Bolloré, a ouvert un nouveau front de résistance. Celui-ci s'adresse plus particulièrement aux auteurs et autrices dont les ouvrages sont publiés par le groupe Hachette, en les invitant à « déserter Bolloré ».

L'appel se double d'un formulaire permettant aux citoyens et citoyennes préoccupés par la puissance de l'empire Bolloré d'interpeller certains auteurs, à l'occasion de la rentrée littéraire 2025. « Parmi les dizaines de romans publiés par les maisons d’édition du groupe Hachette dès la fin août, on retrouvera avec tristesse des auteur.ices qui nous sont cher.es, et avec qui l’on pensait partager à priori nos idéaux politiques », souligne ainsi le collectif.

Désarmer Bolloré cite les cas de David Dufresne et Sorj Chalandon (Grasset), Rebeka Warrior et Marie Pourchet (Stock), Susie Morgenstern (JC Lattès) ou encore Mona Chollet, Gaël Faye, Marie Darrieussecq, Nicolas Mathieu et Alice Zeniter, embarqués dans une nouvelle collection au Livre de Poche, « Le Livre de mes 10 ans », avec Titiou Le Coq.

« Pour que ce sentiment de trahison ne reste pas un sentiment intérieur, nous nous sommes dit qu’on pouvait tous et toutes leur écrire pour leur en faire part, à elles et eux. Qu’on devait leur envoyer des lettres d’amour et de rage ; des poèmes ; des collages ; des cartes d’admiration et d’incompréhension. Leur dire que leurs textes nous font vivre mais qu’on ne pourra pas lire ceux-là. Leur demander aussi de nous expliquer leur choix », détaille le collectif Désarmer Bolloré, en précisant évidemment qu'un message « injurieux ou diffamant » ne sera pas relayé.

Ces boycotts qui inquiètent

Sorj Chalandon, cité par la campagne de Désarmer Bolloré et contacté, évoque le travail au long cours mené avec la maison Grasset, avant même le rachat de Hachette par Bolloré. Il nous renvoie à la réponse faite à Libération sur ce sujet : « Mon patron s’appelle Olivier Nora et non Vincent Bolloré. Mon livre raconte la Gauche prolétarienne. Je n’ai eu aucune difficulté à inscrire ce nouveau texte dans le répertoire de Grasset après les onze premiers. En revanche, si du mal était fait à Nora ou à son équipe, j’en tirerais les conséquences », affirme-t-il.

La journaliste et essayiste Mona Chollet pointe elle aussi l'historique éditorial : « Je trouve la question du boycott compliquée dans l’édition. Les maisons d’édition sont des écosystèmes construits parfois de très longue date et où travaillent des gens et où publient des auteurs·ices qui n’y sont pour rien et qui font parfois vivre des idées à l’opposé de celles de leurs actionnaires. Les affinités humaines et politiques ne recoupent pas forcément la ligne indépendants/conglomérats », nous précise-t-elle.

L'autrice, qui a publié en 2024 Résister à la culpabilisation chez Zones (Éditions La Découverte, groupe Editis), indique comprendre « le besoin de solutions », mais ne croit pas au « boycott total de Bolloré (distribution comprise) [qui] impliquerait de boycotter environ 40 % de la production éditoriale française ».

Dans le domaine de l'édition, la question du boycott se présente régulièrement : citons le cas de l’industrie russe au moment de l'agression de l'Ukraine, avant celui des éditeurs et auteurs israéliens alors que la politique génocidaire de Benyamin Netanyahou se déploie à Gaza.

Les oppositions à ces initiatives dénoncent les dégâts collatéraux sur l'ensemble de l'industrie de l'édition des pays concernés, ainsi que sur les travailleurs, qui ne cautionnent pas forcément l'idéologie ou les pratiques de leur employeur. En France, une partie des salariés du groupe Hachette avait ainsi marqué sa distance avec l'orientation d'extrême droite du Journal du Dimanche et de sa revue JDNews, propriétés de Vincent Bolloré.

À l'heure de la démocratie moribonde, dans laquelle les résultats d'un vote ne sont plus respectés par le chef de l'État et où les hommes d'affaires exercent un pouvoir bien réel, le boycott peut cependant représenter un engagement citoyen à même de prolonger le vote. Il fait ainsi de l'acte d'achat un choix conscient, qui viendra financer d'autres modes de production, aux pratiques plus conformes avec les convictions du consommateur.

Pour un « droit de retrait » des éditeurs ?

Ces questions liées à la cohérence entre les convictions personnelles et les pratiques de son employeur avaient déjà été soulevées en août 2023, alors que le rachat du groupe Hachette par Bolloré se précisait, justement.

À l'occasion des États généraux du droit à l'information, le SNLE-CFDT (Syndicat National du Livre et de l'Édition) suggérait la création d’un statut d’éditeur de livres professionnel, aligné sur celui de journaliste professionnel, pour garantir l’indépendance de ce métier. Le statut de journaliste professionnel comporte en effet une clause de conscience et une clause de cession, qui limitent — dans une certaine mesure — les pouvoirs des propriétaires des journaux sur la ligne éditoriale et la rédaction.

La clause de cession permet ainsi au journaliste salarié d'une structure de quitter celle-ci lorsqu'elle est revendue, tout en touchant des indemnités de licenciement. Elle donne la possibilité de ne pas travailler pour un employeur dont on ne partage pas les convictions ou la vision — on comprend son importance dans le cas du rachat du Journal du Dimanche par Vincent Bolloré, qui aurait désormais des vues sur Le Parisien.

S'il ne s'est jamais concrétisé, ce statut d’éditeur de livres professionnel pourrait se justifier dans une industrie où, malheureusement, la concentration est plus forte que jamais. Et son utilité ne se démentirait sans doute pas non plus pour les auteurs, liés par un contrat à un même éditeur jusqu'à 70 ans après leur mort... Largement de quoi voir ses convictions mises à mal par un rachat.

Photographie : Détail d'une affiche diffusée par le collectif « Désarmer Bolloré »

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com