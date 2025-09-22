Décès de Ian Monk, poète “so very English” devenu figure française de l’Oulipo

En 1998, il avait été coopté à l’Ouvroir de littérature potentielle, plus connu sous le nom d’Oulipo — groupe littéraire qui explore la création à travers des contraintes formelles — par son ami l’écrivain américain Harry Mathews, avec qui il avait travaillé à l’Oulipo Compendium, ouvrage de référence recensant ses membres, les méthodes et les inventions de l’initiative fondée par Raymond Queneau et François Le Lionnais en 1960.

Les « monquines » et « quenoums »

Homme à la fois drôle et désespéré, selon l’expression d’Hervé Le Tellier, actuel président de l'Oulipo, il avait choisi d’écrire en français pour se libérer du bagage culturel britannique qui pesait sur lui. « J’écrivais en français, cette langue que je n’aimais pas particulièrement (enfin, pas plus que les autres), parce que je m’y sentais libéré du bagage culturel que je traînais depuis des années », affirmait-il.

Traducteur passionné, Ian Monk a offert au public anglophone des textes réputés intraduisibles. Il a traduit Georges Perec, Raymond Roussel, Hugo Pratt, Marie Darrieussecq, Jacques Roubaud, Yannick Haenel, Daniel Pennac ou... Hervé Le Tellier. Pour sa version anglaise de Monsieur Malaussène, il avait reçu en 2004 le prestigieux prix Scott Moncrieff. Sa traduction des Revenentes de Perec, texte écrit uniquement avec la voyelle « e », donna The Exeter Text. Il avait également tenté de retraduire La Disparition sous le titre A Vanishing, sans que le manuscrit ne soit publié.

Poète formaliste et lyrique, Ian Monk a été l’inventeur au sein de l’Oulipo de contraintes inédites telles que les « monquines », croisant sextines et mots nombrés, ou les « quenoums », mélange de quenines et de pantoums. Ses textes sont parus dans des revues françaises et internationales comme Le Jardin Ouvrier, Formes Poétiques Contemporaines, Grumeaux, Ce qui Secret, McSweeney’s ou encore Drunken Boat. Il collaborait volontiers avec des artistes comme Hanako Murakami ou Hervé Van de Meulebroeke, et s’investissait dans des performances scéniques. Avec Arnaud Mirland, il animait le groupe rock The Outsiders, mêlant poésie et slam.

Sa bibliographie est abondante et multiforme. Parmi ses recueils figurent Family Archaeology and Other Poems (Make Now Press, 2004), Plouk Town (Cambourakis, 2007), Là (2014), Aujourd’hui le soleil (Les Venterniers, 2019), PQR (Isabelle Sauvage, 2021), Interludes (2022), 14 x 14 (2024), We Did Everything (2024). Ses publications dans la Bibliothèque oulipienne témoignent de son inventivité, de Monquines (1999) à Une autobiographie en petits forestiers (2024).

Poète bilingue, il avait toujours mêlé ses deux langues, comme dans N/S coécrit avec Frédéric Forte. Ses performances publiques, sa voix et son accent mêlant l’anglais et le français laissaient une empreinte singulière. « Pour ceux qui l’ont entendu lire en public, beaucoup de ses poèmes sont vite devenus des classiques », notait Hervé Le Tellier, citant Twin Towers, Avant de naître ou Mélodie en sous-sol.

Ian Monk a également porté un combat intime et douloureux. Lorsque sa fille Émilie s’est suicidée à l’âge de 17 ans, victime de harcèlement scolaire, il s’est battu pour publier ses écrits d’adolescente, réunis en 2017 dans Rester fort (Slatkine). Ce geste avait pour but d’alerter sur la violence de l’institution scolaire et ses conséquences tragiques.

Avec sa mort, l’Oulipo perd une voix à la fois ironique, inventive et bouleversante, désormais, selon la formule consacrée du groupe, « excusé aux réunions pour cause de décès », conclut Hervé Le Tellier.

Par Hocine Bouhadjera

