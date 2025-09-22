L’Automne des Gones 2025 emmène les enfants au Japon

Cette année, le thème choisi est « Ohayo le Japon ! », qui entraîne les enfants dans un voyage culturel à travers l’imaginaire nippon.

Au fil de plus d’une cinquantaine de rendez-vous, les personnages emblématiques de l’animation et de la bande dessinée japonaise serviront de guides : Sailor Moon, Monkey D. Luffy, Totoro ou encore Kiki la petite sorcière.

Pour accompagner cette immersion, l’artiste Loqmane Bahri est accueilli en résidence à la médiathèque du Bachut et à la bibliothèque du 5ᵉ Point du Jour. Spécialiste de l’image animée, il mettra son savoir-faire au service du jeune public, avec des propositions originales inspirées de son intérêt marqué pour le Japon.

Son intervention constituera l’un des fils conducteurs de cette édition, offrant aux enfants une expérience collective qui mêle découverte, imagination et initiation artistique.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Crédits illustration : Bibliothèque municipale de Lyon

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com